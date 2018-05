Pasażer nie dostał piwa. Szarpanina w samolocie

Na pokładzie samolotu American Airlines, lecącego z Santa Cruz na Wyspach Dziewiczych do Miami na Florydzie doszło do zatrzymania pasażera po tym, jak mężczyzna rzucił się na jednego z członków załogi. Pasażer zareagował w ten sposób, bo nie podano mu alkoholu. Załoga odmówiła, ponieważ był już pijany. Agresywnego mężczyznę próbowali uspokoić inni współpasażerowie. Niestety, próby te tylko pogorszyły sytuację. Mężczyzna doprowadził do szarpaniny, dlatego od razu po lądowaniu trafił do aresztu.