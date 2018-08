"Nie" dla "wyścigów słoni" na szybkich trasach. Mandaty dla kierowców ciężarówek

Akcja policji będzie trwała do odwołania

Foto: TVN24 Łódź Video: TVN24 Łódź

10.08. | Nawet 500 złotych mandatu i sześć punktów karnych grozi kierowcom ciężarówek, którzy próbują wyprzedzać na autostradzie. Bo - żeby nie dopuszczać do blokowania ruchu - w wielu miejscach jest to zakazane. Na przykład na A2, pomiędzy Łodzią a Warszawą. Akcja trwa od tygodnia i będzie prowadzona do odwołania.

