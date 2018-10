"Nie chcemy tutaj takich jak ty". Policja: mamy mężczyznę z tramwaju

Mężczyzna wykrzykiwał do pasażera tramwaju: nie chcemy tutaj takich jak ty, tacy jak ty to terroryści, mordują kobiety w Niemczech. W obronie pasażera stanęła tylko młoda kobieta. Dzień po publikacji wizerunku podejrzanego na naszym portalu, policjanci zatrzymali podejrzanego o atak rasistowski.

Policja od miesiąca poszukiwała mężczyzny, który w tramwaju w Katowicach zaatakował pasażera. Dopiero jednak teraz opublikowała zdjęcia z monitoringu z wizerunkiem podejrzewanego. "Nie chcemy tutaj takich jak ty". Monitoring z tramwaju: kobieta broni mężczyzny - Mówił głośno do... czytaj dalej »

W poniedziałek pokazaliśmy na portalu tvn24.pl nagranie z monitoringu tramwaju, na którym widać, jak w obronie zaatakowanego pasażera staje młoda kobieta. Inni pasażerowie w tym czasie siedzą albo wysiadają.

Dzisiaj policja poinformowała, że ma mężczyznę z monitoringu. Jak się dowiedzieliśmy, zgłosił się sam, gdy do niego dotarło, że zrobiło się o nim głośno w mediach.

Usłyszy zapewne zarzut art. 257 Kodeksu karnego. Brzmi on: "Kto publicznie znieważa grupę ludności albo poszczególną osobę z powodu jej przynależności narodowej, etnicznej, rasowej, wyznaniowej albo z powodu jej bezwyznaniowości lub z takich powodów narusza nietykalność cielesną innej osoby, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3".

"Tacy jak ten pasażer ratują życie"

Młoda kobieta to Ania Kunik, lat 26, dokumentalistka w katowickim ośrodku TVN 24. 1 września około godziny 14 jechała "szóstką" do domu. Wsiadła na rynku i po trzech przystankach usłyszała wysoki głos mężczyzny.

Jak opowiedziała policji i portalowi, mężczyzna ubrany w białoczerwoną koszulkę i czapkę z daszkiem, w białych słuchawkach na uszach, wykrzykiwał w stronę pasażera: - My nie chcemy tutaj takich jak ty. Tacy jak ty to są terroryści. Mordują kobiety w Niemczech. Islam to terroryzm.

Atakowany pasażer ruszył w stronę drzwi. Agresor za nim. Wtedy Ania wstała, podeszła do napastnika i powiedziała: - Zdajesz sobie sprawę, jakie sobie wystawiasz świadectwo? Ja na ulicy bardziej boję się takich jak ty. A tacy jak ten pasażer w Polsce są często lekarzami i ratują życie.

Agresor nie słuchał. Powtarzał swoje. Ale Ania osiągnęła, co zamierzała. Atakowany pasażer wysiadł cały, a napastnik został, kierując całą agresję na nią. Kobieta obawiała się, że agresywny mężczyzna może pobić drugiego pasażera i jednocześnie pomyślała, że taki jak on na pewno nie uderzy kobiety.

Jak mówi, nikt w tramwaju nie zareagował.

Wystarczy zadzwonić?

To był nowy tramwaj przegubowy, wyposażony w kamery. Motorniczy, siedząc w zamkniętej kabinie, ma podgląd na obraz na ekranie.

Pasażerów było niewielu, wszyscy siedzieli, nie przesłaniali widoku na mężczyznę w białych słuchawkach, który przemieszczał się po tramwaju, wymachiwał rękami, krzyczał wulgarne hasła. Z początku był z przodu tramwaju, blisko motorniczego.

- Gdyby zauważył taką sytuację, miał obowiązek poinformować dyspozytora. Rozmawialiśmy z nim. Twierdzi, ze nie miał wiedzy, co się dzieje w tramwaju, nic nie słyszał - mówi dzisiaj Andrzej Zowada, rzecznik Tramwajów Śląskich.

Wczoraj powiedział nam, że motorniczy często boją się reagować, bo zostali już poszkodowani w takich sytuacjach.

- Wystarczy wyciągnąć telefon i zadzwonić na 112 - mówi Paweł Warchoł, rzecznik policji w Katowicach.

Ania: Myślałam o tym wtedy, ale bałam się, że jeśli nie stanę w obronie tego pasażera, zostanie on pobity, zanim policja dotrze na miejsce.