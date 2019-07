"Po zasięgnięciu wiedzy" o Arabii Saudyjskiej amerykańska gwiazda odwołuje koncert

Foto: Rachid Bellak/ABACAPRESS.COM/PAP/EPA Video: Justyna Zuber / Fakty o Świecie TVN24 BiS

Arabia Saudyjka organizuje wielki festiwal. Wystąpić ma tam...

Przyzwyczaiła wszystkich do kontrowersyjnych kreacji i wulgaryzmów w tekstach piosenek. Jej utwory nawet na Zachodzie wymagają cenzury, a teledyski nie nadają się do emisji w telewizji. Mowa o amerykańskiej raperce Nicki Minaj, która 18 lipca wystąpi w Arabii Saudyjskiej. W kraju, który na mapie świata wyróżnia przede wszystkim brak poszanowania dla praw kobiet. Zdaniem znawców Bliskiego Wschodu - chodzi przede wszystkim o zabieg marketingowy. Na sam występ piosenkarki wejdą nieliczni, ale koncert ma być transmitowany do 100 krajów świat. Materiał "Faktów o Świecie" TVN24 BiS.

»