Europejczycy łączą siły. Next Generation Fighter ma być gotowy za 20 lat

Szefowe resortów obrony Francji, Niemiec i Hiszpanii - Florence Parly, Ursula von der Leyen i Margarita Robles - podpisały w poniedziałek na międzynarodowym salonie lotniczym w Paryżu ramową umowę o współpracy ich krajów w budowie nowego europejskiego myśliwca.

Giganci walczą o zamówienia na nowe samoloty To najważniejsza... czytaj dalej » Oczekuje się, że samolot ten, określany jako myśliwiec nowej generacji (Next Generation Fighter - NGF), wejdzie do służby w 2040 roku, zastępując z czasem myśliwce Rafale francuskiej firmy Dassault i produkowane przy udziale Niemiec Eurofightery. Współproducentami nowej maszyny będą Airbus i Dassault, a silnika dla niej - francuska firma Safran i niemieckie MTU Aero Engines.



W ceremonii podpisania, której tłem była makieta NGF, wziął także udział prezydent Francji Emmanuel Macron.



Według cytowanych przez agencję dpa niemieckich źródeł rządowych, umowa ustala organizację projektowania i struktury zarządzania nim. NGF ma stanowić element europejskiego przyszłego systemu walki powietrznej (Future Combat Air System - FCAS), który obejmować będzie także inne rodzaje uzbrojenia, w tym drony.

Źródło: EPA/IAN LANGSDON/PAP NGF ma wejść do słiużby do 2040 roku

Takiej sytuacji nie było od sześciu lat. Rosja zaprezentuje samolot amfibię i dwa śmigłowce Rosja po raz... czytaj dalej » Propozycję opracowania nowego myśliwca Airbus i Dassault przedstawiły najpierw rządom Niemiec i Francji. Paryż liczył na to, że w programie NGF weźmie także udział Wielka Brytania, ale w lipcu ubiegłego roku Brytyjczycy ujawnili własne plany zbudowania samolotu nowej generacji, który rywalizowałby z amerykańskim F-35. Byłby on wspólnym dziełem BAE Systems i włoskiego koncernu lotniczego Leonardo, które wsparłyby Rolls Royce jako dostawca silnika i europejski producent pocisków rakietowych MBDA.



- Konkurencja między Europejczykami, w sytuacji, gdy ona nas osłabia wobec Amerykanów czy Chińczyków, jest rzeczą śmieszną - powiedział na salonie lotniczym dziennikarzom Macron, gdy zapytano go o oba programy.



Rządy francuski i niemiecki zamierzają na etapie wstępnym zainwestować w NGF do 2025 roku łącznie 4 mld euro, z czego 2,5 mld przypadnie na Francję jako lidera projektu - podało francuskie ministerstwo obrony. Prototyp myśliwca miałby wystartować po raz pierwszy około 2026 roku.