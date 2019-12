"Straszliwa strzelanina" w koszernym supermarkecie. Sześć osób nie żyje

Sześć osób, w tym dwoje zamachowców i policjant, zginęło w wyniku strzelaniny, która wywiązała się we wtorek w Jersey City w Stanach Zjednoczonych. "To bardzo ciężki dzień. Zginął jeden z naszych najlepszych funkcjonariuszy" - napisał burmistrz miasta Steven Fulop.

Specjalizujący się w przestępstwach z użyciem broni palnej 40-letni policjant Joseph Seals, który próbował wylegitymować późniejszych sprawców strzelaniny, został przez nich zastrzelony jako pierwszy. Doszło do tego koło pobliskiego cmentarza i synagogi.

Sprawcy próbowali się następnie schronić w sklepie JC Kosher Supermarket, gdzie zabili jeszcze trzy osoby.



Media podają, że funkcjonariusze jednostki SWAT zastrzelili zamachowców. Ranni zostali dwaj policjanci, ale ich stan nie jest ciężki.



Agencja Associated Press wskazuje, że sklep z produktami koszernymi jest centralnym punktem, wokół którego toczy się życie rosnącej z roku na rok wspólnoty ortodoksyjnych Żydów osiedlających się w Jersey City.

"To bardzo ciężki dzień dla Jersey City" - napisał na Twitterze burmistrz miasta Steven Fulop. "Zginął jeden z naszych najlepszych funkcjonariuszy" - napisał na Twitterze.



W 2008 roku Joseph Seals, o którym napisał burmistrz, wsławił się skutecznym powstrzymaniem gwałciciela, który zaatakował kobietę w Wigilię Bożego Narodzenia.

Trump o "straszliwej strzelaninie"

Prezydent USA Donald Trump był na bieżąco informowany o sytuacji w Jersey City - podają amerykańskie media.



Na Twitterze napisał: "Dostałem informację o straszliwej strzelaninie, jaka miała miejsce w New Jersey. Nasze myśli i modlitwy kierujemy do ofiar oraz ich rodzin w tym ciężkim tragicznym czasie, jaki przeżywają. Będziemy śledzić sytuację i wspomagać lokalne oraz stanowe władze" - napisał Trump.



