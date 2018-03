Neumann: zawsze kiedy PiS ma kłopoty, kogoś się aresztuje w sposób pokazowy





Zatrzymanie byłego wiceministra finansów Jacka Kapicy służy temu, by ratować wizerunek Prawa i Sprawiedliwości - stwierdził w czwartek szef klubu parlamentarnego Platformy Obywatelskiej. Sławomir Neumann stwierdził, że "zawsze kiedy PiS ma kłopoty, (...) kogoś się aresztuje w sposób pokazowy".

CBA zatrzymało w czwartek rano - na polecenie prokuratury w Białymstoku - byłego wiceministra finansów i byłego szefa służby celnej Jacka Kapicę. Pełnił on te funkcje w latach 2008-15.

CBA zatrzymało byłego wiceministra finansów w rządach PO-PSL W czwartek rano... czytaj dalej » Wiceminister sprawiedliwości Patryk Jaki, odnosząc się do sprawy, powiedział w RMF FM, że "tutaj chodzi o kwotę ponad 20 miliardów złotych, które miały wypłynąć w wyniku afery hazardowej". Podkreślił, że w tej sprawie prokuratorzy "mają już zebrany bardzo dobry materiał".

Neumann: PiS próbuje "przykryć" swoje rzeczywiste problemy

Zatrzymanie komentował w Sejmie Sławomir Neumann.

- Zawsze kiedy PiS ma kłopoty, kiedy ma gwałtowne spadki w sondażach, kiedy ma wielkie problemy wizerunkowe z nagrodami, kogoś się aresztuje w sposób pokazowy - powiedział Neumann podczas konferencji prasowej. - Potem te sprawy najczęściej kończą się niczym - mówił.

Dodał, że "to nie jest zaskakujące w państwie PiS". Jego zdaniem, jak mówił, PiS tą sprawą chce "przykryć" swoje "rzeczywiste problemy". Według niego sprawa byłego wiceministra finansów "dotyczy jego działalności po aferze hazardowej, a nie w trakcie".

Zdaniem Neumanna nie należy się "podniecać" tym, że PiS kogoś aresztuje, bo to jest typowe zachowanie PiS-u". - Radzę poczekać (...) czekam spokojnie na to, co zrobi sąd - podkreślił szef klubu PO.