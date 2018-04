Neumann: PiS powinno przeprosić za skasowanie pieniędzy dla niepełnosprawnych





»

Też trochę przespaliśmy, ale w trakcie protestu w 2014 roku Donald Tusk pojawił się w Sejmie z pomysłami i rozwiązaniem - mówił w "Jeden na jeden" szef klubu PO Sławomir Neumann. Jak dodał, "PiS powinien przeprosić za to, że w 2016 roku skasował z budżetu pieniądze" wygospodarowane przez rząd PO-PSL na pomoc dla osób niepełnosprawnych i ich opiekunów.

Hartwich: opuścimy Sejm dopiero wtedy, gdy będziemy mieli ustawę w ręku Liczę, że po... czytaj dalej » Protestujący w Sejmie domagają się realizacji dwóch głównych postulatów. Pierwszy z nich to wprowadzenie dodatku rehabilitacyjnego dla osób niepełnosprawnych, niezdolnych do samodzielnej egzystencji po ukończeniu 18. roku życia w kwocie 500 złotych miesięcznie - bez kryterium dochodowego. Dodatek miałby nie być wliczany do dochodu osoby niepełnosprawnej.

Drugi postulat to zrównanie kwoty renty socjalnej z najniższą rentą z ZUS z tytułu całkowitej niezdolności do pracy wraz ze stopniowym podwyższaniem tej kwoty do równowartości minimum socjalnego obliczonego dla gospodarstwa domowego z osobą niepełnosprawną.

Wysokość renty socjalnej to 84 procent kwoty najniższej renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy. Ta od 1 marca 2018 roku wynosi 1029,80 zł.

"Też trochę przespaliśmy"

- Chciałbym, żeby jak najszybciej zakończył się [protest w Sejmie - przyp. red.] - powiedział w "Jeden na jeden" w TVN24 Sławomir Neumann. Przyznał jednocześnie, że w kwestii pomocy rodzinom osób niepełnosprawnym PO "swoją lekcję odrobiło".

"Empatyczna twarz, którą miała premier Szydło, gdzieś zniknęła" - Będę na pewno... czytaj dalej » - Też trochę przespaliśmy, ale wtedy [podczas poprzedniego protestu, w 2014 roku - red.] Donald Tusk pojawił się w Sejmie z pomysłami i rozwiązaniem. Protest [opiekunów osób niepełnosprawnych - red.] został zakończony pozytywnie - dodał szef klubu parlamentarnego PO. Podkreślił, że wzrosła kwota świadczenia dla opiekunów dzieci niepełnosprawnych i zaznaczył, że przyjęto wówczas założenie, iż problem opiekunów niepełnosprawnych osób dorosłych zostanie rozwiązany.

Neumann podkreślił, że Platforma w 2015 roku w projekcie budżetu na 2016 rok zagwarantowała 600 milionów złotych dla opiekunów osób niepełnosprawnych dorosłych.

- Uważam, że dzisiaj PiS powinno przeprosić za to, że w 2016 roku skasowało z budżetu te pieniądze - powiedział szef klubu PO.

"Dość obrzydliwy pomysł"

Neumann odniósł się też do propozycji premiera Mateusza Morawieckiego w sprawie "daniny solidarnościowej", czyli podatku, który finansowałby pomoc dla niepełnosprawnych i ich opiekunów.

- To dość obrzydliwy pomysł Morawieckiego i tego układu rządzącego, który wykorzystując sprawę protestu osób niepełnosprawnych, chce nałożyć na Polaków kolejny podatek. Ja im mówię wprost: wystarczy nie kraść - skomentował Neumann.

Fizjoterapeuci nie mogli wejść do Sejmu, kancelaria ma inną propozycję. Protestujący: nie mamy zaufania Kancelaria Sejmu... czytaj dalej » Odniósł się jednocześnie do komunikatu Ministerstwa Finansów z poniedziałku, w którym poinformowano o nadwyżce budżetu w wysokości 3,1 miliarda złotych po pierwszym kwartale 2018 roku.

- Premier Morawiecki jednego dnia potrafi powiedzieć, że są pieniądze na dodatkowe świadczenia socjalne, na dodatkowe granty dla różnych grup społecznych i po tygodniu mówi, że nie ma dla osób niepełnosprawnych 600 milionów złotych i trzeba nałożyć nowy podatek. Dla mnie to jest oszustwem. Albo kłamał wcześniej, albo kłamie teraz - ocenił szef klubu PO.

Neumann: protestujący oszukani przez Rafalską

Iwona Hartwich z Komitetu Protestacyjnego Rodziców Osób Niepełnosprawnych komentowała w RMF FM, że minister rodziny i pracy Elżbieta Rafalska i wiceszef tego resortu Krzysztof Michałkiewicz powinni podać się do dymisji.

- To byłby gest rządu, który przyznałby się, że przez te dwa i pół roku sprawę tych osób zostawił nierozwiązaną, mimo że przychodząc do rządu, mieli wszystko przygotowane, łącznie z pieniędzmi - odniósł się do tego postulatu Neumann. Dodał, że Rafalska "zrobiła wszystko, żeby ich nie wydać".

- Nie dziwię się tej frustracji osób, które dzisiaj protestują w Sejmie. Zostały najzwyczajniej w świecie oszukane przez minister Rafalską - dodał.

Oglądaj Wideo: tvn24 Dymisja Rafalskiej? Neumann: rząd przyznałby się, że zostawił sprawę nierozwiązaną

"Tusk rozbił wszystkie pytania, które miały tezę na końcu"

Tusk: nie jest rolą premiera zajmowanie się detalami organizacyjnymi Politycznie nie... czytaj dalej » Sławomir Neumann odniósł się również w "Jeden na jeden" do przesłuchania szefa Rady Europejskiej Donalda Tuska. Były premier zeznawał w poniedziałek jako świadek w procesie byłego szefa KPRM Tomasza Arabskiego oraz czterech innych urzędników, w sprawie organizacji wizyty prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Katyniu 10 kwietnia 2010 roku.

Neumann pytany, jak ocenia zeznania i czy jego zdaniem zwiększają one szanse Tuska w najbliższych wyborach prezydenckich, odpowiedział: - [Donald Tusk - red.] wykazał się dobrą formą wczoraj. Polacy przypomnieli sobie swojego byłego premiera, który wystąpił w dobrej formie - i fizycznej i intelektualnej.

Dopytywany, czy można mówić o dobrej formie intelektualnej w sytuacji, gdy były premier na wiele pytań odpowiadał "nie pamiętam" lub "nie wiem", Neumann ocenił, że Tusk "rozbił te wszystkie pytania, które miały tezę na końcu".

- A że wielu rzeczy nie znał, to wynika z funkcji, którą pełnił. Premier nie zajmował się szczegółami organizacji wizyt - wskazywał.

Szefa klubu PO poproszony o komentarz, czy nie byłoby lepiej, gdyby w kwietniu 2010 roku doszło do wspólnej wizyty ówczesnego prezydenta i premiera w Katyniu, stwierdził: - Lepiej byłoby, ale nie było tak.

Marcinkiewicz o przesłuchaniu Tuska: to jest strzelanie sobie w kolano To jest... czytaj dalej » Pytany, czy Tusk nie "minął się z prawdą", mówiąc, że nie było planów dotyczących wspólnej wizyty, odparł:

- Nie, przecież dwie wizyty były organizowane równolegle, niezależnie od siebie. Jedną wizytę przygotowała Kancelaria Premiera, drugą Kancelaria Prezydenta. One były rozdzielone od samego początku, nie było nigdy wspólnej wizyty - stwierdził Neumann.

Dodał, że "wielokrotnie aktywności pana prezydenta Lecha Kaczyńskiego były równoległe, obok aktywności rządu".

Neumann: nie mam wrażenia, żeby ktoś chciał rozgrywać Polaków

Na pytanie, czy uważa, że prezydent Rosji Władimir Putin w sprawach związanych z wizytami prezydenta i premiera w Katyniu "rozegrał Polaków", odpowiedział: - Nie mam takiego wrażenia, żeby wtedy [w 2010 roku - red.] ktoś chciał rozgrywać bardziej Polaków, bo ta aktywność Lecha Kaczyńskiego i jego kancelarii była na tyle duża w polityce zagranicznej, zahaczała o kompetencje rządu w tej dziedzinie, że tu nie musiał nikt rozgrywać.

- To była wizyta planowana wcześniej przez prezydenta Lecha Kaczyńskiego, organizowana przez Kancelarię Prezydenta - podkreślił.

Oglądaj Wideo: tvn24 Neumann: Donald Tusk w sądzie "rozbił" wszystkie pytania z tezą