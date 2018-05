"Wieża. Jasny dzień" głównym laureatem Netia Off Camera





Film w reżyserii Jagody Szelc zdobył główną nagrodę Wytyczanie Drogi podczas 11. Festiwalu Filmowego Netia Off Camera. Do rąk twórców "Wieży. Jasnego dnia" trafiło 100 tys. dolarów. Natomiast w konkursie polskich filmów według jury najlepsza była "Twarz" Małgorzaty Szumowskiej.

Jury pod przewodnictwem Małgorzaty Szumowskiej, w którym zasiadali także Gina Gershon i Thomas Kretschmann oraz Mark Adams, oceniało w konkursie dziesięć debiutów lub drugich filmów reżyserów z całego świata. Były wśród nich dwie polskie produkcje "Wieża. Jasny dzień" Jagody Szelc oraz "Cicha noc" Piotra Domalewskiego.

"Kino kobiece nie istnieje"

- Skupiliśmy się na charakterze tego konkursu, na tym, że jest to szukanie nowej drogi w kinie, osobowości w kinie i talentu, czyli kogoś na kogo następny film będziemy czekać. Jest to nagroda za wolność, niezależność, kreatywność myślenia – powiedziała podczas sobotniej gali Małgorzata Szumowska.

Podkreśliła, że choć dyskusje jurorów były długie, werdykt podjęli jednomyślnie.



Jagoda Szelc odbierając nagrodę główną Wytyczanie Drogi mówiła, że nie robi i nie będzie nigdy robiła filmów dla widowni, bo nie wie, kto to jest widownia, wie ewentualnie, kto to jest widz.

- Uważam, że widz jest autonomiczny i ma niesamowitą wolność. Może interpretować sztukę jak tylko chce. To jego prawo dane mu od boga, bogów lub od losu – mówił Szelc.

Dodała, że nie chce nikogo przekonywać do swojego patrzenia na rzeczywistość, ale zaprasza by inni byli "świadkami jej wzruszeń". Reżyser podziękowała współtwórcom filmu.



Szelc zaprotestowała przeciwko używaniu sformułowania "kino kobiece". - Ono nie istnieje. Wiem, co to jest kino kobiet. Język jest bardzo ważny, bo żyjemy wewnątrz języka. To język nas determinuje – mówiła.

Nagrody także dla aktorów

Podczas gali w ICE Kraków wręczono także Nagrodę Kulczyk Foundation - 300 tys. zł w Konkursie Polskich Filmów Fabularnych. Nagrodzona została Małgorzata Szumowska za film "Twarz".

Jury w Konkursie Polskich Filmów Fabularnych tworzyli: juror na festiwalach w Cannes i Wenecji Geoff Andrew, Dree Hemingway, aktorka, modelka i prawnuczka słynnego pisarza Ernesta Hemingwaya, oraz Lucy Bevan – reżyser castingów.



Ufundowaną przez MasterCard nagrodę dla wschodzącej gwiazdy kina otrzymała Eliane Umuhire (za rolę w filmie "Ptaki śpiewają w Kigali").



Rada programowa Festiwalu po raz piąty wyłoniła najlepszą aktorkę i najlepszego aktora. Zostali nimi Marta Nieradkiewicz i Mateusz Kościukiewicz.



Nagrodę publiczności zdobył film "Cicha noc" w reż. Piotra Domalewskiego, który został doceniony także przez Międzynarodową Federację Krytyków Filmowych FIPRESCI. Młodzieżowe jury nagrodziło film "Love After Love" w reżyserii Russella Harbaugha.



11. Międzynarodowy Festiwal Kina Niezależnego Netia Off Camera rozpoczął się w Krakowie 27 kwietnia i potrwa do niedzieli. Projekcje filmowe w tym roku oglądało ponad 40 tys. osób.

