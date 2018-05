Rzecznik Festiwalu Netia Off Camera o kinie offowym

Video: tvn24

28.04 | Wszystko ulega dynamicznym zmianom. Współczesne kino offowe to kino, które mówi niezależnym językiem. To kino które wbija w fotel, i które nikogo nie pozostawia obojętnym i które sprawia, że chcemy być coraz bliżej ekranu - mówi Alicja Myśliwiec, rzecznik Festiwalu Netia Off Camera.

