Filmowa edukacja seksualna według Anji Rubik

Podczas tegorocznej edycji festiwalu Netia Off Camera pojawi się sekcja #SEXEDPL. Jest to filmowe nawiązanie do głośnej kampanii edukacyjnej zainicjowanej przez Anję Rubik.

Głównym celem kampanii medialnej #SEXEDPL, w której wzięły udział znane postacie ze świata kultury i polityki, często dzieląc się swoimi intymnymi doświadczeniami, jest edukacja Polek i Polaków na tematy związane z szeroko pojmowaną sferą seksualną.

Analogicznie, starannie wybrane przez polską supermodelkę i programerów Netia Off Camera filmy, poruszają kwestie wokół wiedzy erotycznej, społecznego aktywizmu, odkrywania własnej tożsamości i orientacji. Uświadamiają również nie tylko przyjemności, jakie wiążą się samym seksem, ale i wynikające z niego ewentualne ryzyka.

Festiwalowa publiczność w ramach sekcji #SEXEDPL zobaczy "Piękny kraj" Francisa Lee, "120 uderzeń serca" Robina Campillo i "Let’s Talk About Sex" Jamesa Houstona.

Przeglądowi towarzyszy dyskusja z udziałem Anji Rubik oraz zaproszonych ekspertów.

"Piękny kraj"

"Piękny kraj" Francisa Lee to powieść o Johnnym, który zajmuje się rodzinną farmą na prowincji w północno-wschodniej Anglii.

Gdy choruje jego ojciec, na bohatera spadają dodatkowe obowiązki, skutecznie blokując mu jakąkolwiek inną życiową drogę. Wykańczającą fizyczną pracę chłopak odreagowuje codziennym upijaniem się w lokalnym pubie i przypadkowym seksem.

Kiedy na farmę do pomocy przyjeżdża imigrant zarobkowy z Rumunii Johnny, początkowo nie jest z tego powodu zachwycony. Obcy narusza jego terytorium, wzbudzając w bohaterze niechęć i agresję. Z czasem zaczyna się to jednak zmieniać. Johnny powoli odkrywa w sobie uczucia, których wcześniej nie znał. Wspólna praca na pastwiskach zbliża mężczyzn do siebie i daje bohaterowi nadzieję na zmiany.

Po premierze podczas Berlinale 2017 natychmiast zaczęto obwoływać świetny debiut Francisa Lee nową "Tajemnicą Brokeback Mountain". Oba filmy łączą z pewnością znakomite kreacje aktorskie (w "Pięknym kraju" główne role grają Josh O’Connor i Alexandru Secareanu) oraz natura, odgrywająca za każdym razem niebagatelną rolę. Tutaj za sprawą zdjęć Joshuy Jamesa Richardsa jest ona pokazana w sposób naturalistyczny aż do bólu. Poruszające kino o pokonywaniu uprzedzeń, przełamywaniu barier i uczuciu z pozoru skazanym na porażkę.

"120 uderzeń serca"

"The Square" Rubena Östlunda ze Złotą Palmą Złota Palma 70.... czytaj dalej » Francuski reżyser i scenarzysta Robin Campillo, który przed kilkoma laty za sprawą "Eastern Boys" triumfował na naszym festiwalu, zdobywając główny laur konkursu "Wytyczanie Drogi", wraca do Krakowa z nowym filmem.

Opowiada tym razem o rzeczywistości, jaką dane mu było poznać, przenosząc akcję do Francji początku lat 90. Czasu, kiedy rozszalała się epidemia AIDS, zbierając kolejne ofiary - przy cichym przyzwoleniu rządu oraz koncernów farmaceutycznych. Campillo koncentruje się na mechanizmach funkcjonowania organizacji ACT UP (AIDS Coalition to Unleash Power), w której zresztą sam aktywnie przez jakiś czas działał.

"Let's Talk About Sex"

Do dokumentu cenionego australijskiego fotografa mody oraz reżysera Jamesa Houstona dobrze pasowałby tytuł jednego z kultowych dzieł Woody’ego Allena: "Wszystko, co chcielibyście wiedzieć o seksie, ale baliście się zapytać".

Houston koncentruje się na problematyce seksualności amerykańskich nastolatków, ukazując pewną ambiwalencję, która temu tematowi towarzyszy. Z jednej strony żyjemy w czasach, gdzie przesyconymi erotyką treściami jesteśmy wręcz bombardowani, z drugiej publiczna debata na te tematy wciąż mieści się w sferze tabu.

Reżyser przekonuje, że największą cenę płacą za to nastolatki. Efektem braku rzetelnej, spójnej edukacji na dużą skalę są nieplanowane ciąże w bardzo młodym wieku, choroby przenoszone drogą płciową oraz zakażenia wirusem HIV.

Międzynarodowy Festiwal Kina Niezależnego Netia Off Camera w Krakowie potrwa do 6 maja.