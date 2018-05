"Starałem się pozostać wierny książce". Roman Polański o swoim filmie

Jest najbardziej docenionym polskim reżyserem na świecie. Jedynym Polakiem z Oscarem za reżyserię. Ma również Złotą Palmę, Złotego Niedźwiedzia, Złoty Glob i nagrody BAFTA. Roman Polański przyjechał do Krakowa, gdzie na festiwalu Netia Off Camera zaprezentuje swój najnowszy film, "Prawdziwa historia".

WSZYSTKO O 11. NETIA OFF CAMERA

Roman Polański, który jest jednym z najważniejszych gości Międzynarodowego Festiwalu Kina Niezależnego Netia Off Camera, spotkał się ze swoimi fanami, a wieczorem weźmie udział w polskiej premierze swojego najnowszego filmu.

Najbardziej doceniony polski reżyser na świecie sięgnął po głośną powieść Delphine de Vigan "Prawdziwa historia", a w rolach głównych obsadził Emmanuelle Seigner i Evę Green.

- To jest adaptacja powieści napisanej zresztą przez kobietę. Autorka zajęła się tym lepiej niż ja. Starałem się właściwie pozostać wierny książce - mówił w rozmowie z TVN24 o swoim filmie Polański.



Reżyser przypomniał, że Delphine de Vigan odniosła sukces swoją wcześniejszą książką, ale zarzucano jej, że wykorzystała samobójstwo matki. - To stworzyło u niej kompletną blokadę. Właściwie powieść, na której nasz film się opiera, czyli "Prawdziwa historia" jest o tym - dodał.

Jest to thriller psychologiczny o rodzącej się przyjaźni popularnej pisarki z tajemniczą czytelniczką, która z czasem ujawnia swoje mroczne oblicze. Delphine (Emmanuelle Seigner) od jakiegoś czasu cierpi na brak weny. Gdy pewnego dnia w trakcie podpisywania książek poznaje tajemniczą kobietę (Eva Green), jej życie zaczyna stopniowo zbaczać z wcześniej wytyczonego toru.

Między kobietami rodzi się relacja, która z przyjaźni zmienia się w toksyczne uzależnienie. Delphine powoli traci kontrolę nad swoim życiem, a wszystko co uważała dotychczas za pewnik, zmienia swe pierwotne znaczenie.

Jedyny Polak z reżyserskim Oscarem

Jest to 21. pełnometrażowy film fabularny w dorobku polskiego reżysera. Jego debiutancka fabuła "Nóż w wodzie" z 1962 roku, która należy już do klasyki europejskiego kina, doceniona została podczas festiwalu w Wenecji oraz nominacjami do nagrody BAFTA i Oscara w 1964 roku.

Po sukcesie filmu Polański wyjechał najpierw do Francji, potem do Wielkiej Brytanii. To tu po roku nakręcił swój kolejny głośny film "Wstręt" z Catherine Deneuve, który nagrodzony został drugą co do ważności nagrodą Berlinale 1965 roku - Srebrnym Niedźwiedziem Gran Prix Jury, nagrodą FIPRESCI oraz nominacją do nagrody BAFTA za najlepsze zdjęcia.



W 1968 Polański roku był już w Hollywood gdzie zrealizował "Dziecko Rosemary", który doceniony został Oscarem i Złotym Globem - tym ostatnim dla Ruth Gordon za jej drugoplanową rolę. Jednak największy sukces miał przyjść w 1974 roku wraz z "Chinatown" z Jackiem Nicholsonem w roli głównej, który otrzymał m.in. 11 nominacji do Oscara.

Jednak na własnego Oscara reżyser musiał czekać aż do 2003 roku. Rok wcześniej zaprezentował na festiwalu w Cannes "Pianistę", filmową opowieść o Władysławie Szpilmanie. Obraz zdobył najważniejsze laury w branży filmowej w wielu krajach świata.

Po "Pianiście" Polański nakręcił jeszcze pięć pełnometrażowych fabuł, m.in. "Autor widmo", "Rzeź" i "Wenus w futrze". Nieoficjalnie mówi się, że reżyser nie powiedział jeszcze ostatniego słowa i na filmową emeryturę się nie wybiera.