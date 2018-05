Święto kina niezależnego w Krakowie. "Widzów z roku na rok nam przybywa"

Już po raz jedenasty Kraków na kilka dni stał się światową stolicą kina niezależnego. Filmy prezentowane w ramach tegorocznej edycji festiwalu Netia Off Camera obejrzało już prawie 40 tysięcy widzów. Materiał "Uwagi" TVN.

Netia Off Camera to ponad sto dobrze wyselekcjonowanych filmów, do tego koncerty i spotkania z twórcami polskiego i światowego kina.

ZOBACZ CAŁE WYDANIE "UWAGI TVN"

Filmowy Kraków

"Jestem zaskoczona poziomem filmów". Szumowska o konkursie głównym Netia Off Camera Tylko do... czytaj dalej » - Widzów z roku na rok nam przybywa. Myślę, że też dlatego, że wychodzimy trochę bardziej w miasto z tym festiwalem. Wychowaliśmy sobie publiczność. Myślę, że nasi widzowie wiedzą już, czego się po nas spodziewać. Mam nadzieję, że te filmy, które wybieramy, będą na bardzo konkretnym poziomie – mówi Anna Trzebiatowska, dyrektor artystyczna festiwalu Netia Off Camera.



Miłośnicy kina podczas festiwalu mają okazję spotkać się ze swoimi ulubionymi aktorami. Na festiwalu występują w roli gwiazd, ale także widzów filmów konkursowych.



- Zawsze jest to dla mnie zawsze bardzo ważne wydarzenie. Ten początek maja zawsze rezerwuję, żeby być tu, w tym pięknym otoczeniu w Krakowie, kiedy tak naprawdę Kraków staje się stolicą kina off-owego – mówi aktorka Magdalena Lamparska i dodaje: - Kino niezależne wytycza drogi kinematografii. Mam takie poczucie, że widzowie są również głodni autentycznych historii.



Aktorzy i zaproszeni na festiwal goście zgodnie podkreślają znaczenie autorskiego, niezależnego kina w dzisiejszym świecie.



"Starałem się pozostać wierny książce". Roman Polański o swoim filmie Jest najbardziej... czytaj dalej » - Dzięki Bogu jest miejsce na wszystko - na superprodukcje i produkcje komercyjne, ale też właśnie na to kino, które porusza ważne tematy i problemy, często kontrowersyjne. Takie, które gdzieś w nas zostaje i po obejrzeniu takiego filmu, który nie jest czystą rozrywką, jest powód do myślenia, jakiś temat, który w nas zostaje – mówi Małgorzata Kożuchowska, aktorka i gość krakowskiego festiwalu.

Festiwal opanował Kraków

Projekcje filmów w ramach festiwalu odbywają się w kilku krakowskich kinach studyjnych, ale nie tylko. Widzowie mogą uczestniczyć w pokazach plenerowych, na barce czy na Bulwarach Wiślanych.

Na Placu Szczepańskim powstało miasteczko festiwalowe, w którym odbywają się spotkania z aktorami, reżyserami, producentami filmowymi. Każdy ma możliwość uczestniczenia w rozmowie, podzielenia się z twórcami swoimi spostrzeżeniami po obejrzeniu ich filmów.



Najbardziej wyczekiwanym momentem festiwalu była uroczysta premiera najnowszego filmu Romana Polańskiego "Prawdziwa historia". To adaptacja światowego bestselera Delphine de Vigan. To thriller psychologiczny o przyjaźni znanej pisarki z tajemniczą czytelniczką.



- Uwielbiam, jak jest tak snuta opowieść, że każde zmrużenie oka, każdy grymas twarzy tutaj jest środkiem wyrazu. To jest fantastyczne Ten film wciąga i myślę, że praca przy takim filmie to tak, jakby człowiek był w hipnozie. To się bardzo rzadko zdarza, żeby aktor mógł zagrać coś takiego – mówiła po projekcji Anna Dymna, aktorka.

Szansa dla młodych filmowców

"Kraków wielkim kinem plenerowym". Wycieczka festiwalowym szlakiem Fani opanowali... czytaj dalej » Netia Off Camera to nie tylko premiery i spotkania z uznanymi twórcami, ale także konkursy, w których początkujący filmowcy walczą o nagrody.

W konkursie polskich filmów fabularnych można wygrać 300 tysięcy złotych. W konkursie międzynarodowym nagrodą jest aż 100 tysięcy dolarów. Nagrody mają pomóc młodym filmowcom rozwijać skrzydła i spełniać twórcze marzenia.



- Pamiętam, jak w zeszłym roku mój kolega z Gwatemali dostał tę nagrodę. On był tak szczęśliwy, że się rozpłakał. Często ludzie mają kłopot, żeby w ogóle zamknąć budżet i chodzi bardzo często o takie kwoty. Nie mogą zamknąć budżetu i nie mogą przez trzy lata rozpocząć produkcji filmu, bo brakuje im właśnie takiej kwoty - mówi Małgorzata Szumowska, reżyserka i przewodnicząca jury konkursu głównego.



Zwycięzców konkursu polskich filmów fabularnych i konkursu głównego oraz laureatów nagród dla najlepszej aktorki i aktora poznamy w sobotę 6 maja na uroczystej gali zakończenia festiwalu. Filmy w krakowskich kinach i na projekcjach plenerowych będzie można oglądać do niedzieli 7 maja.