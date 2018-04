Kino, które wbija w fotel





Współczesne kino offowe to filmy, które wbijają w fotel, i które nikogo nie pozostawiają obojętnym. O festiwalu, dzięki któremu cały Kraków zamienił się w wielkie kino plenerowe opowiada rzecznik Netia Off Camera Alicja Myśliwiec.

- Dzisiaj wszystko ulega dynamicznym zmianom. Współczesne kino offowe to kino, które mówi niezależnym językiem. To kino, które wbija w fotel, i które nikogo nie pozostawia obojętnym i które sprawia, że chcemy być coraz bliżej ekranu - mówi Alicja Myśliwiec, rzecznik Festiwalu Netia Off Camera.

- Jak pokazuje przykład festiwalu, od ponad dekady to kino się rozwija i tych produkcji jest naprawdę coraz więcej - dodaje rzecznik.

Oglądaj Wideo: tvn24 Alicja Myśliwiec o Festiwalu Netia Off Camera

- Od wczoraj cały Kraków zamienił się w wielkie kino. Serce festiwalu bije najmocniej w Pałacu pod Baranami. To jest jednak początek bardzo długiej listy miejsc gdzie będą wyświetlane filmy - mówi rzecznik. Mamy z jednej strony kina studyjne i z drugiej Małopolski Ogród Sztuki i oczywiście kina plenerowe - na przykład na Placu Szczepańskim, na bulwarach wiślanych i dachach kamienic, a także kino na falach - czyli na barce rzecznej -mówi Myśliwiec.

Część atrakcji jest wolnych, na które nie trzeba mieć biletów, to są na przykład pokazy seriali, a także kina plenerowe - dodaje.

Polska premiera filmu Polańskiego

Międzynarodowy Festiwal Kina Niezależnego Netia Off Camera to jedna z największych tego typu imprez w Europie Środkowo-Wschodniej. Festiwal programowo koncentruje się na kinie niezależnym, odważnym zarówno w treści, jak i w formie, oraz takim, które stawia na wartko opowiedziane, fascynujące historie.

Tegoroczną, 11. edycję Netia Off Camera otworzyła brawurowa satyra, jedna z najgłośniejszych komedii ostatnich miesięcy - "Śmierć Stalina" w reżyserii nominowanego do Oscara Armando Innaucciego. Wyświetlanie tego filmu na terenie Rosji zostało zakazane przez tamtejsze Ministerstwo Kultury.

Najważniejszą częścią festiwalu jest Konkurs Główny "Wytyczanie Drogi", w którym dziesięć pierwszych lub drugich filmów reżyserów z całego świata rywalizuje o Krakowską Nagrodę Filmową - 100 tysięcy dolarów, przyznawaną przez międzynarodowe jury. W tym roku przewodniczącą jury Konkursu Głównego jest Małgorzata Szumowska. Polskiej reżyserce towarzyszyć będą aktorzy: Gina Gershon i Thomas Kretschmann.

Oglądaj Wideo: tvn24 Ewelina Woźnica o Festiwalu Netia Off Camera

2 maja będzie miała miejsce polska premiera najnowszego filmu Romana Polańskiego - "Prawdziwa Historia". Reżyser spotka się wtedy z festiwalową publicznością. - To wydarzenie którego absolutnie nie można ominąć - twierdzi rzecznik.

Regułą festiwalu stało się już, że artyści sami przybliżają kino niezależne mieszkańcom miasta i turystom. Z dala od fleszy fotoreporterów i czerwonych dywanów spotykają się z publicznością w specjalnie utworzonym Miasteczku Filmowym.

Nie tylko filmy

Publiczność festiwalowa otrzyma nie tylko seanse filmowe, spotkania czy debaty eksperckie. Krakowska majówka to także koncerty w ramach Off Sceny.

Podczas festiwalu zagrają między innymi: nowojorskie trio City of the Sun, Lazy Habits, So Flow, Roo Panes i Mark Mark McGowan, Carnival Youth, Sonbird, Jeremy Gara, Miro Kepiński, Baasch, Tumbling Walls, Elements, BeMy.

Dodatkowym elementem tegorocznej Off Sceny będą sesje nagraniowe, przeprowadzone w duetach polsko-zagranicznych. Efekty będą prezentowane po imprezie, na festiwalowym kanale YouTube.