Netanjahu: Iran prowadził tajny program "Amad". Jego celem było tworzenie głowic bojowych

Video: tvn24

Kiedy wojna z Iranem?

17.09 | Im bardziej Iran zbliża się do wyprodukowania własnej broni atomowej, tym groźba wojny z nim staje się coraz bardziej realna. W polityce międzynarodowej pada nawet konkretny termin - to 2013 rok. Najczęściej i najgłośniej mówi o nim Izrael, który, o ile Iran się dozbroi, będzie w największym niebezpieczeństwie. Dlatego izraelski premier stara się jak może, by mieć sojusznika w Stanach Zjednoczonych. Tam kampania wyborcza w pełni i już pojawiają się głosy, że następny prezydent będzie musiał zdecydować o kolejnej wojnie na Bliskim Wschodzie.

