"Ufaliśmy mu". Były pracownik ONZ uznany za winnego pedofilii

Sąd w Nepalu uznał za winnego pedofilii byłego pracownika ONZ. Kanadyjczyka zatrzymano na gorącym uczynku w kwietniu 2018 roku. Grozi mu 10 lat więzienia. - Wykorzystywał seksualnie dzieci, dając im wcześniej fałszywą nadzieję, że zostaną zabrane za granicę - powiedział rzecznik Centralnego Biura Śledczego Jeevan Shrestha.

Wyrok sądu w Katmandu usłyszał Peter Dalglish, były szef Programu Narodów Zjednoczonych ds. Osiedli Ludzkich w Afganistanie i szef doradców technicznych programu ONZ ds. pracy dzieci w Nepalu.

Interpol przez dwa lata tropił siatkę pedofilów. Uratowano 50 dzieci, ofiar może być więcej Dzięki... czytaj dalej » Centralne Biuro Śledcze (CBI) nepalskiej policji zatrzymało 62-letniego Kanadyjczyka na gorącym uczynku w kwietniu 2018 roku.

W momencie aresztowania Dalglish przebywał z dwoma chłopcami w wieku 12 i 14 lat w pokoju w wynajętej willi w dystrykcie Kavrepalanchok. Chłopcy zeznali, że Dalglish spał z nimi w jednym łóżku i gwałcił ich w nocy.



- Wykorzystywał seksualnie dzieci, dając im wcześniej fałszywą nadzieję, że zostaną zabrane za granicę - powiedział dziennikowi "Kathmandu Post" rzecznik CBI Jeevan Shrestha.

Od dawna na celowniku śledczych

- Ufaliśmy mu. Dobrze nas traktował. Nie wiedzieliśmy, co siedzi w jego głowie - mówił "Kathmandu Post" mieszkaniec wioski, gdzie przebywał Dalglish.

Ojciec jednej z ofiar, która zeznawała przeciw Kanadyjczykowi, pracował w jego wynajmowanym domu przez pięć lat. Molestowanie chłopca miało trwać około czterech lat. W mieszkaniu znaleziono materiały pornograficzne z udziałem dzieci.



Policja od dłuższego czasu śledziła Dalglisha, kawalera Orderu Kanady i założyciela organizacji Street Kids International, która pomaga dzieciom ulicy. Podejrzenia wobec niego mieli między innymi pracownicy jednej ze szkół z internatem w Katmandu, gdzie Kanadyjczyk prowadził kursy.

Nie pierwszy taki przypadek w Nepalu. "Nikt nie reaguje"

W ostatnich latach w Nepalu doszło do kilku głośnych aresztowań pedofilów. Jednym z nich był 63-letni Hans Dahm, który prowadził organizację charytatywną rozdającą dzieciom ulicy darmowe posiłki.

"Demon w Watykanie". Największy przestępca we współczesnej historii Kościoła Kościołowi coraz... czytaj dalej » - W kilku przypadkach pracowali oni w organizacjach charytatywnych, które rozdawały dzieciom pieniądze, jedzenie i ubrania - tłumaczył nepalskiemu dziennikowi szef CBI Pushkar Karki. - Nasze prawo nie jest tak surowe, jak w innych krajach i nie ma społecznego nadzoru, jak w krajach rozwiniętych - podkreślił.



- Taki jest sposób działania tych ludzi. Zdobywają zaufanie rodziców i zaprzyjaźniają się z nimi. Znajomość z obcokrajowcem może być finansową szansą dla rodziny - powiedziała Abha Karki, która od prawie dekady pracuje w lokalnych organizacjach walczących z handlem ludźmi.

Karki podkreśliła, że "sąsiedzi, zwłaszcza w Katmandu, są obojętni".

- Nikt nie reaguje, kiedy ktoś, obojętne czy Nepalczyk, czy obcokrajowiec, przyprowadza dzieci do swojego domu i nie wiadomo, co się tam z nimi dzieje - tłumaczyła Shailaja Kc, która od prawie 20 lat zajmuje się takimi sprawami. - Często pedofile pozyskują dzieci z sierocińców - dodała.

"Towar wystawiany obcokrajowcom na pokaz"

Eksperci szacują, że 80 procent dzieci w sierocińcach w Nepalu w rzeczywistości nie jest sierotami, służą natomiast do pozyskiwania zagranicznych sponsorów. - Dzieci są przerzucane z jednego do drugiego sierocińca, jak towar wystawiany obcokrajowcom na pokaz - opowiadała Shailaja.

"Kościół stoi pod ścianą". W tych krajach już zmierzono się z prawdą Bez niezależnej... czytaj dalej » - Ten proceder przybrał na sile w ostatnich pięciu-siedmiu latach - zaznaczył Olivier Bertin, który pracował między innymi w Czerwonym Krzyżu. Bertin pod koniec lat 90. prowadził śledztwa przeciw zagranicznym pedofilom w Katmandu.

- Po tym, jak Tajlandia i Kambodża wzięły się za ten proceder, jeszcze przed trzęsieniem ziemi w 2015 roku zaczęli przyjeżdżać do Nepalu - tłumaczył.



Bertin wyraził opinię, że teraz policja ma wreszcie więcej narzędzi do ścigania pedofilów. - Wcześniej takie przestępstwa nie były skodyfikowane. To konserwatywne społeczeństwo, gdzie nie mówi się o takich sprawach - ocenił.

Dalglish: nie skrzywdziłem żadnego dziecka

Dalglish nie przyznaje się do winy. - Wywalczę swoją wolność. Kocham ten kraj. Będę walczył w obronie dzieci. Nie jestem pedofilem. Nigdy nie skrzywdziłem i nie dotykałem w nieodpowiedni sposób żadnego dziecka - mówił pod koniec 2018 roku, przebywając już w areszcie, reporterowi Al-Dżaziry.

Więziona, gwałcona i zabita ośmiolatka. Sześciu mężczyzn skazanych Sześciu z ośmiu... czytaj dalej » Prawnicy Kanadyjczyka kwestionują dowody, zeznania ofiar i materiał wideo z przesłuchania, w którym Dalglish miał przyznać się do zarzucanych mu czynów. Ich zdaniem błąd popełnił nepalski tłumacz.



Zastępca inspektora policji Kabit Katwal, który przesłuchiwał Dalglisha, mówi jednak dobrze po angielsku. - Mamy dowody, przyznanie się do winy, ofiary jasno opowiedziały, jak doszło do przestępstwa - powiedział kanadyjskiej gazecie "The Globe and Mail".

Nepalski sąd orzekł o winie Dalglisha, lecz wstrzymał się jeszcze z uzasadnieniem wyroku i podaniem wymiaru kary. Kanadyjczykowi grozi do 10 lat więzienia.