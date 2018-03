Co najmniej 50 osób zginęło w poniedziałek w katastrofie banglijskiego samolotu pasażerskiego, który rozbił się podczas lądowania na lotnisku w stolicy Nepalu, Katmandu - poinformował agencję Reutera rzecznik nepalskiego wojska. Na pokładzie było 71 osób.

Do katastrofy doszło w poniedziałek wczesnym popołudniem na międzynarodowym lotnisku Tribhuvan w stolicy Nepalu, Katmandu. Na pokładzie samolotu linii US-Bangla z 67 lecącego z Dhaki znajdowało się 67 pasażerów i czworo członków załogi - twierdzą przedstawiciele lotniska, cytowani przez "Kathmandu Post".

Wśród pasażerów było 33 obywateli Nepalu, 32 - Bangladeszu, jeden Chin i jeden Malediwów.

Wracały z wieczoru panieńskiego. Samolot rozbił się w Iranie W wyniku... czytaj dalej » Podawane są różne dane na temat liczby ofiar śmiertelnych. Według cytowanego przedstawiciela lokalnej policji, zginęło co najmniej 38 osób, a 23 zostały ranne. Brytyjska stacja BBC informuje o ośmiu potwierdzonych ofiarach śmiertelnych.

Wojsko, którego przedstawiciela cytuje m.in. agencja Reutera, mówi o co najnmiej 50 zabitych.

Wcześniej nepalskie Ministerstwo Turystyki informowało z kolei o 25 uratowanych osobach, które zostały przewiezione do okolicznych szpitali.

Kłęby dymu nad lotniskiem

Według "Kathmandu Post", maszyna bangladeskich linii US-Bangla rozbiła się po wschodniej stronie pasa startowego. Na pierwszych zdjęciach zrobionych z terenu lotniska, publikowanych w mediach społecznościowych, widać w oddali kłęby ciemnego dymu wznoszące się nad portem.

Cytowany w lokalnych mediach rzecznik lotniska Prem Nath Thakur poinformował, że mogący przewozić 78 pasażerów Bombardier Dash 8 Q400 wypadł z pasa podczas lądowania i rozbił się na znajdującym obok boisku piłkarskim. Następnie maszyna stanęła w płomieniach.

Oglądaj Wideo: Reuters TV Nepal. Katastrofa samolotu na lotnisku w Katmandu

Źródło: Wikipedia CC BY-SA 4.0 / Murad Hashan W Katmandu rozbił się 78-miejscowy samolot Bombardier Dash 8

Samolot "poza kontrolą"?

Dyrektor generalny Nepalskiego Urzędu Lotnictwa Cywilnego Sanjiv Gautam stwierdził, że samolot znajdował się "poza kontrolą" w chwili, gdy podchodził do lądowania.

- Samolot uzyskał pozwolenie na lądowanie z południowego krańca pasa, lecąc znad Koteshwor, ale wylądował z północnej strony - powiedział. Jak podejrzewa, może to oznaczać, że maszyna miała problemy techniczne, jednak jest zbyt wcześnie, by móc to potwierdzić.

Źródło: Google Maps Do wypadku doszło na lotnisku międzynarodowym w stolicy Nepalu