Zdjęła ramkę ze zdjęcia ślubnego, wtedy za tekturą znalazła inny portret, o którym nie miała pojęcia. Są na nim dwie osoby dorosłe i trzy dziewczynki. Kto to? Odpowiedzi na to pytanie szuka pani Ludwika Kajdan z Nekli w województwie wielkopolskim.

Młody Englert w sportowym mercedesie. Samochody z PRL na zdjęciach Czarno-białe... czytaj dalej » Kiedy pani Ludwika z Nekli (woj. wielkopolskie) postanowiła nieco odświeżyć swój ślubny portret nie spodziewała się, że czeka na nią zagadka.

- Po prostu chciałam zmienić ramkę w moim 60-letnim portrecie ślubnym. Z tego co pamiętam, to robił go jakiś fotograf z Wrześni. Kiedy odchyliłam tekturę, zauważyłam drugą fotografię, o której przez te lata nie miałam pojęcia - opowiada pani Ludwika Kajdan.

To czarno-białe zdjęcie wygląda raczej jak malowany portret. Widać na nim pięć osób.

- Wygląda na to, że to młode małżeństwo z trójką dzieci - dodaje Kajdan.

Kim oni są?

Portret jest dobrze zachowany. A pani Ludwika bardzo chciałaby się dowiedzieć kim są ludzie, których ktoś na nim uwiecznił. - Byłam bardzo zaskoczona tym co znalazłam i jestem po prostu ciekawa, kto to może być. Już chyba pokazałam to zdjęcie całej rodzinie, ale na nic to się zdało. Wtedy kolega zaproponował, żeby je pokazać w mediach - opowiada pani Ludwika.

Tak fotografia trafiła do Radia Września, które jako pierwsze ją opublikowało w sieci. Mieszkanka Nekli na razie nie otrzymała żadnych informacji, które pomogłyby jej rozwikłać zagadkę.

Jeśli wiesz coś o tej tajemniczej fotografii i możesz pomóc ustalić kto na niej jest napisz na Kontakt24@tvn.pl.