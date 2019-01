"Pani minister opuściła salę". Rozmowy z nauczycielami w martwym punkcie

Video: tvn24

Sławomir Broniarz o spotkaniach z minister edukacji narodowej

20.12 | - Jeżeli pani minister mówi: pensje wasze wrosną o szesnaście procent, to nie ma takiego wskaźnika który by dawał gwarancję, że to jest pewne - mówił w dogrywce "Rozmowy Piaseckiego" prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego Sławomir Broniarz. Odniósł się do przepisów, które weszły w życie od tego roku szkolnego i miały obejmować podywżki dla nauczycieli oraz zmniejszenie pensum nauczycielskiego. Jak podkreślał, pomiędzy Związkiem Nauczycielstwa Polskiego, a minister edukacji narodowej "nie ma dialogu".

