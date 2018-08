Narodowy Bank Polski wycofuje plakat po oskarżeniach. "Wykorzystuje rażącą kopię"





Narodowy Bank Polski zrezygnował z wykorzystywania plakatu widowiska "Wolność we krwi". Wcześniej, francuska graficzka zwróciła uwagę na podobieństwo jej pracy do grafiki użytej na plakacie. Zarzuciła NBP, że "wykorzystuje rażącą kopię jej ilustracji z 2015 roku".

Malika Favre to francuska ilustratorka, która współpracuje między innymi z magazynem "The New Yorker". W środę opublikowała na Twitterze post, w którym zamieściła swoją pracę oraz plakat NBP.



The National Polish bank @nbppl is using a blatant copy of my 2015 @BAFTA illustration for their online and outdoor poster campaign all over Warsaw. Shameless. pic.twitter.com/940nIfQi1o — malika favre (@malikafavre) 8 sierpnia 2018

"Narodowy Bank Polski wykorzystuje rażącą kopię mojej ilustracji z 2015 roku na BAFTA w swojej kampanii online i na plakatach w całej Warszawie. Bezczelne" - napisała.

BAFTA to Brytyjska Akademia Filmowa - organizacja, która corocznie przyznaje nagrody w dziedzinie filmu, telewizji i mediów interaktywnych.

"NBP zaprzestał korzystania ze wspomnianej grafiki"

Wspomniany plakat zapowiadał widowisko "Wolność we krwi" organizowane przez NBP z okazji 100-lecia polskiej niepodległości. Na stronach internetowych Narodowego Banku Polskiego plakat zastąpiono już inną grafiką, ale jeszcze w czwartek w kilku innych serwisach zapowiadających zaplanowane na 15 sierpnia wydarzenie widniała poprzednia grafika.

W sprawie podobieństwa obu grafik NBP wydał komunikat.

"Narodowy Bank Polski z zaskoczeniem przyjął informację dotyczącą jednej z grafik zapowiadających widowisko 'Wolność we krwi' i wyraża w tej sprawie ubolewanie. W zaistniałej sytuacji NBP zaprzestał korzystania ze wspomnianej grafiki. Jeżeli okaże się to zasadne, zostaną podjęte inne działania, w tym także stosowne kroki prawne" - czytamy na stronie Narodowego Banku Polskiego.