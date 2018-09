NBC News: za "akustycznymi" atakami na dyplomatów może stać Rosja





Foto: Jens Kalaene/DPA/PAP | Video: Reuters Archive Skutki tajemniczych ataków odczuli m.in. dyplomaci amerykańscy w Hawanie

Według amerykańskiego wywiadu za tajemniczymi, "akustycznymi" atakami, w których od 2016 roku poszkodowanych zostało kilkudziesięciu dyplomatów USA na Kubie i w Chinach, może stać Rosja - podaje we wtorek amerykańska telewizja NBC News.

Na winę Moskwy wskazują informacje zebrane podczas dochodzenia prowadzonego przez FBI, CIA i inne amerykańskie agencje - informuje NBC.

Liczba dowodów świadczących o tym, że za atakami mogła stać Moskwa, nie jest jednak wystarczająca, by Waszyngton mógł oficjalnie oskarżyć Kreml - zauważa stacja.

NBC News powołuje się na trzy źródła w amerykańskich służbach i dwa "inne" źródła, zaznajomione z dochodzeniem w sprawie ataków, które doprowadziły do poważnego ochłodzenia w relacjach amerykańsko-kubańskich.



- Departament Stanu uznał, że były to ataki - powiedział Peter Boode, kierujący grupą badającą incydenty. Na celowość tych działań wskazał również inny przedstawiciel amerykańskich władz, cytowany anonimowo przez NBC.

Rzeczniczka Departamentu Stanu Heather Nauert oświadczyła, że "dochodzenie jest w toku". - Nie ustaliliśmy, kto albo co odpowiada za ataki - wskazała.

Od ubiegłego roku departament obrony USA pracuje nad urządzeniem, które mogłoby neutralizować tego rodzaju ataki - podaje telewizja. Obecnie Amerykanie testują je na zwierzętach. W pracach biorą udział specjaliści od broni laserowej i elektromagnetycznej.

Tajemnicze ataki na amerykańskich dyplomatów

Od końca 2016 roku 26 przedstawicieli amerykańskiej misji dyplomatycznej w Hawanie i członków ich rodzin zostało poszkodowanych w wyniku tajemniczych ataków, określanych jako "akustyczne".

W tym roku podobne objawy zdiagnozowano u członka amerykańskiej misji dyplomatycznej w Kantonie. Kilku innych dyplomatów z placówek w Chinach jest pod obserwacją medyczną. W wyniku ataków dochodziło do uszkodzeń mózgu, utraty słuchu, pogorszenia zdolności kognitywnych oraz problemów z widzeniem. Według FBI same fale dźwiękowe nie mogły doprowadzić do takich urazów. Przypuszcza się, że mogła zostać w tym celu wykorzystana broń elektromagnetyczna.