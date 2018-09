Sąd zawiesił karę więzienia byłemu premierowi Pakistanu

Sąd w Pakistanie zawiesił karę więzienia byłemu premierowi tego kraju Nawazowi Sharifowi, jego córce Maryam Nawaz i zięciowi. Odwołali się oni od wyroków skazujących za korupcję i rozprawy apelacyjnej będą oczekiwać na wolności, dokąd trafią po wpłaceniu kaucji w wysokości około czterech tysięcy dolarów.

Sharif zmuszony został do dymisji latem 2017 roku, w kilka godzin po decyzji Sądu Najwyższego, który nakazał pozbawienie go funkcji publicznych w wyniku związanego z Panama Papers śledztwa w sprawie zarzutów korupcyjnych. 6 lipca bieżącego roku pakistański sąd skazał go zaocznie na 10 lat więzienia w związku z zakupem przez członków jego rodziny luksusowych apartamentów w Londynie.

Nie była politykiem, ale w politykę się angażowała. Kulsoom Nawaz Sharif nie żyje W Londynie zmarła... czytaj dalej » Sharif i jego córka Maryam Nawaz, skazana na siedem lat więzienia, zostali aresztowani 13 lipca, gdy przylecieli do kraju z Wielkiej Brytanii. Męża Maryam, Safdara, deputowanego Pakistańskiej Ligi Muzułmańskiej Nawaz (PML-N) skazano na rok więzienia. Byłemu premierowi zasądzono też grzywnę równowartości 10,6 mln USD, a Maryam ukarano grzywną w wysokości 2,6 mln USD. Sąd nakazał ponadto konfiskatę na rzecz skarbu państwa nieruchomości w Londynie, które Sharifowie nabyli w latach 90. i w przypadku których nie potrafili wskazać legalnej ścieżki zakupu.



Sharif postępowanie sądowe uznał za umotywowane politycznie i nazwał "polowaniem na czarownice".



W sierpniu premierem Pakistanu został Imran Khan, były krykiecista, lider Pakistańskiego Ruchu na rzecz Sprawiedliwości (PTI); partia ta zdobyła najwięcej głosów w wyborach parlamentarnych z 25 lipca.