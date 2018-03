Foto: tvn24 Video: Maciej Mazur / Fakty TVN

Nie chodzi o to, by na siłę udowadniać, że pieniądze szczęścia nie dają. Chodzi o to, by znaleźć taką kwotę, która zapewni szczęście wszystkim albo prawie wszystkim. Czyli nie za dużo i nie za mało. Amerykańscy naukowcy zbadali temat i uznali, że 200-250 tysięcy złotych rocznie jest w sam raz.

