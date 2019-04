"Nauczyciele to nie budowlańcy, ale się starają". W czasie strajku remontują szpital

- Pewnie profesjonalnej ekipie prace wykonane w trzy dni zajęłyby jeden dzień, ale przecież nie o pośpiech tutaj chodzi - mówią nauczyciele, którzy remontują szpital w Rawie Mazowieckiej. To ich sposób na spędzenie strajku.

Nauczyciele ze Szkoły Podstawowej w Pukininie pod Rawą Mazowiecką (woj. łódzkie) przystąpili do strajku, ale nie zamierzali spędzać dni bezczynnie.

Egzamin gimnazjalny w cieniu strajku. Zobacz arkusze Centralna Komisja... czytaj dalej » - Cała kadra odpowiedziała na nasz apel o pomoc w remontowaniu szpitala - opowiada Mariusz Rafał Kozłowski ze Stowarzyszenia Rawa i Przyjaciele - pozarządowej organizacji, która pro publico bono stara się odnawiać rawską placówkę.

W miniony wtorek Stowarzyszenie opublikowało w mediach społecznościowych wpis, prosząc o pomoc "bohaterów", którzy pomogą zdrapać stary tynk na świetlicy na pediatrii.

- Telefon od belfrów był jak gwiazdka w kwietniu - uśmiecha się Kozłowski.

Prace proste, ale ważne

Nauczyciele w czwartek od rana przygotowywali ściany do malowania.

Szydło: Teraz najważniejsze są egzaminy. Rozmowy możliwe po nich Jeżeli związki... czytaj dalej » - Zajmują się pracami prostymi, ale bardzo istotnymi. Odświeżenie świetlicy będzie gruntowne - cieszy się doktor Małgorzata Rosiak-Kocik, ordynator pediatrii w rawskim szpitalu.

To wiadomości o tyle dobre, że - jak zaznacza dr Rosiak-Kocik - świetlica jest niezwykle ważna dla małych pacjentów.

- To miejsce, w którym mogą zapomnieć o swojej chorobie. Pograć, pobawić się. Dzięki temu lepiej znoszą pobyt w szpitalu i szybciej wracają do zdrowia - podkreśla.

To nie koniec

Mariusz Rafał Kozłowski podkreśla, że w ślad za nauczycielami z Pukinina gotowość do podjęcia pracy zgłaszają kolejne szkoły z regionu.

- To niezwykle budujące. Co prawda sytuacja sprawiła, że nie mogą obecnie pracować dla dzieci we własnych placówkach, ale poświęcają swój czas dla dobra innych dzieci. Super sprawa - mówi rozmówca tvn24.pl.

Stowarzyszenie już ma plan, co robić po zakończeniu remontu świetlicy.

- Będziemy odnawiać kolejne segmenty oddziału. Tak długo, aż to miejsce stanie się przyjazne dla każdego - kończy Kozłowski.

Przedstawiciele Stowarzyszenia szukają obecnie sponsorów, którzy pomogliby kupić nowe wyposażenie do szpitala. Chodzi o 15 łóżek dla dzieci i 15 dla ich rodziców.

Źródło: Stowarzyszenie Rawa i Przyjaciele Nauczyciele remontują szpital