NATO i USA potępiają "most Putina"

NATO i USA potępiły w środę otwarcie mostu przez Cieśninę Kerczeńską, łączącego Rosję z zaanektowanym przez nią w 2014 roku ukraińskim Krymem. Według NATO to "nowa demonstracja pogardy" Moskwy dla prawa międzynarodowego. USA podkreślają, że Krym jest częścią Ukrainy.

- Rosja w dalszym ciągu wyraźnie lekceważy prawo międzynarodowe - oświadczył w komunikacie rzecznik Sojuszu Północnoatlantyckiego Piers Cazalet.



- Krym jest częścią Ukrainy, a ten most stanowi nowe naruszenie suwerenności i integralności terytorialnej Ukrainy, w tym naruszenie jej praw do żeglugi na jej wodach terytorialnych - podkreślił, zapewniając, że "NATO stoi przy Ukrainie".

- Nie uznajemy ani nie uznamy nielegalnej i bezprawnej aneksji Krymu przez Rosję - zaznaczył Cazalet.

Źródło: NASA / tvn24 Półwysep Krymski z Półwyspem Tamańskim łączy Cieśnina Kerczeńska

Departament Stanu USA: Krym jest częścią Ukrainy

W tym samym duchu wypowiedziały się Stany Zjednoczone. Rzeczniczka Departamentu Stanu USA Heather Nauert poinformowała w komunikacie prasowym, że "Stany Zjednoczone potępiają budowę przez Rosję częściowo już otwartego mostu nad Cieśniną Kerczeńską między Rosją a okupowanym Krymem, przeprowadzoną bez zgody rządu ukraińskiego".

"Krym jest częścią Ukrainy. Budowa mostu jest kolejnym dowodem nieustającej gotowości Rosji do łamania prawa międzynarodowego" - czytamy w komunikacie.



"Most stanowi nie tylko próbę umocnienia nieprawomocnego zajęcia i okupacji Krymu przez Rosję, ale jest też przeszkodą dla żeglugi, ogranicza bowiem wielkość jednostek mogących przepływać przez Cieśninę Kerczeńską, jedyny szlak prowadzący do ukraińskich wód terytorialnych Morza Azowskiego" - wskazano, wzywając Rosję do nieograniczania swobody tej żeglugi.



Jak przypomniano, "Stany Zjednoczone objęły sankcjami wiele osób i podmiotów zaangażowanych w ten projekt". Rzeczniczka amerykańskiego Departamentu Stanu zapowiedziała, że "te oraz inne sankcje związane z Krymem pozostaną w mocy tak długo, aż Rosja zwróci Ukrainie kontrolę nad półwyspem".



Na koniec Stany Zjednoczone kolejny raz potwierdziły swoje "zaangażowanie na rzecz suwerenności i integralności terytorialnej Ukrainy".

Putin otworzył drogową część mostu łączącego Rosję z anektowanym w 2014 roku Krymem Fot. Alexander Nemenov/EPA/PAP

Putin za kierownicą

Most, który prowadzi z rosyjskiego Kraju Krasnodarskiego na Krym, uroczyście otworzył we wtorek prezydent Rosji Władimir Putin. Szef rosyjskiego państwa przejechał przez most ciężarówką w kolumnie samochodów ciężarowych. 19-kilometrowy most kosztował ponad 3,6 mld dolarów i ma na celu - według Moskwy - ograniczenie izolacji Krymu od Rosji.

Aneksja półwyspu przez Rosję nie została uznana przez społeczność międzynarodową.