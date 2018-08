"Muszę wejść w pełnym sztosie". Natalia Nykiel o Top of The Top Sopot Festival

Video: tvn24

04.08 | 14 sierpnia rozpoczyna się Top of The Top Sopot Festival. W ciągu kilku dni na sopockiej scenie wystąpią polskie i zagraniczne muzyczne gwiazdy. O tym, co zrobić, gdy artysta ma gorszy dzień, na czym polega trudność zawodu piosenkarza i czego możemy się spodziewać na festiwalu mówiła we "Wstajesz i weekend" Natalia Nykiel, jedna z występujących w Sopocie gwiazd. - Muszę wejść w pełnym sztosie i dać z siebie wszystko - powiedziała.

