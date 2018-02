Nie ma co, to był mecz dla ludzi o mocnych nerwach, no, przynajmniej jego końcówka. Do podstawowego czasu sędzia doliczył pięć minut i szaleństwo zaczęło się na dobre. Liverpool stracił wyszarpane wcześnie zwycięstwo i na Anfield zremisował z Tottenhamem 2:2. zobacz więcej »