Odkrycie poza naszą galaktyką. Gwiazda wielkości miasta z masą większą od Słońca

Video: facebook.com/kamil.k.jakubczak

Niebezpieczne wyprzedzanie na Opolszczyźnie

23.04| Uszkodzone nadkole i zderzak, do tego nerwy i stracony czas - wszystko to konsekwencje kolizji drogowej do jakiej doszło na Opolszczyźnie. Samochód, który próbował wyprzedzać chcąc uniknąć "czołówki" uderzył w bok wyprzedzanego auta. To wpadło do rowu. Właściciel samochodu szuka kierowcy, który uciekł z miejsca zdarzenia.

