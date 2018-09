Ukradł w Łódzkiem napoje energetyczne, ruszył z bronią na Śląsk. Strzały i obława

W poniedziałek z bronią w ręku napadł na stację paliw w województwie łódzkim. Strzelił dwa razy, zabrał napoje energetyczne i odjechał na południe błękitnym peugeotem. Prawdopodobnie ukrył się w sklepie na Śląsku. We wtorek rano policjanci zatrzymali podejrzanego w lesie.

Z mapy sygnałów od świadków i miejsca, gdzie napastnik został zatrzymany wynika, że w ciągu 15 godzin kluczył on między trzema województwami: łódzkim, opolskim i śląskim. Był w Krzeczowie pod Wieluniem, w Parzymiechach pod Kłobuckiem i na końcu w Bobrownikach.

Źródło: Google Maps Napastnik uciekł z Krzeczowa na południe, a potem na północ do lasu

Z bronią, ale bez maski

Wedle informacji policji z Łodzi, w poniedziałek około godziny 17 mężczyzna napadł na stację paliw we wsi Krzeczów pod Wieluniem.

- Oddał dwa strzały, nikt nie został ranny. Nie mierzył do ludzi - mówi Radosław Gwis z policji w Łodzi.

Napastnik ukradł ze stacji dwie puszki z napojem energetycznym, co tym groźniejsze wydało się policji. Jak mówi Gwis, nikt normalny nie robi skoku z bronią po taki łup. - To irracjonalne działanie - dodaje.

Mężczyzna nie był zamaskowany. Kamery na stacji zarejestrowały jego twarz i numery rejestracyjne błękitnego peugeota 307, do którego wsiadł. Po rejestracji policjanci ustalili tożsamość napastnika. Okazał się nim 29-letni mieszkaniec powiatu wieluńskiego.

Gwis: - Potwierdziliśmy też, że ma pozwolenie na ostrą broń myśliwską.

Ta informacja postawiła na nogi kilkuset policjantów z województw: łódzkiego, śląskiego i opolskiego. Z nagrania z monitoringu wynikało, że błękitny peugeot odjechał na południe od Krzeczowa. Na drogach wojewódzkich 42, 43 i 48 postawiono blokady posterunkowe, kontrolowano przejeżdżające auta.

Strzały ostrzegawcze

Do poszukiwań włączyli się policjanci z powiatu kłobuckiego w województwie śląskim, sąsiadującym z wieluńskim. W nocy we wsi Parzymiechy ujawnili, że ktoś włamał się do sklepu przy ulicy Częstochowskiej.

- W środku nikogo nie zastano, jednak pojawiło się podejrzenie, że włamania dokonał ten sam sprawca, który napadł na stację paliw w powiecie wieluńskim - mówi Kamil Raczyński, rzecznik policji w Kłobucku.

Przesłuchano właścicieli sklepu i dotąd nie ustalono, by coś zginęło. - Jeśli 29-latek tam był, sklep mógł mu posłużyć za kryjówkę. Mieliśmy też sygnały, że widziany był w Opolskiem - mówi Gwis z policji w Łodzi.

Ostatecznie podejrzany został zatrzymany we wtorek około godziny 8 w lesie w Bobrownikach w powiecie pajęczańskim. To znaczy, że wrócił na teren województwa łódzkiego.

- Syn mówił, że jakby ktoś strzelał petardami, a potem przyjechało pogotowie - mówi pani Janina z Bobrownik.

- Policjanci oddali strzały ostrzegawcze - uspokaja Gwis.

29-latkiem zajmuje się teraz prokuratura.