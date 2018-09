Autorka "Jak zabić swojego męża" podejrzana o zabójstwo męża





Amerykańska pisarka romansów Nancy Crampton-Brophy została aresztowana. Podejrzana jest o zabójstwo swojego męża Daniela Brophy'ego. Kobieta przed siedmioma laty napisała esej pod tytułem "Jak zabić swojego męża".

Daniel Brophy został znaleziony martwy 2 czerwca tego roku. Ciało 63-latka leżało w budynku szkoły kulinarnej Oregon Culinary Institute w Portland w amerykańskim stanie Oregon, gdzie Brophy pracował jako szef kuchni od 10 lat.

W listopadzie 2011 roku jego żona, pisarka, Nancy Crampton-Brophy, na swojej stronie internetowej opublikowała esej pod tytułem "How to murder your husband" ("Jak zabić swojego męża").

- Dan był jednym z niewielu znanych mi ludzi, którzy wiedzieli, co chcą robić w życiu i kochali to - mówiła Crampton-Brophy w domu pogrzebowym dwa dni po śmierci męża.

5 września autorka romansów została aresztowana. Podejrzana jest o morderstwo męża.

- Detektywi uznali Nancy Crampton-Brophy podejrzaną o zabójstwo Daniela Brophy'ego - poinformowali policjanci z Portland. Nie zdradzili jednak więcej informacji na temat śledztwa.

"Nikt w to nie wierzy"

Krewni zatrzymanej są zszokowani. Siostra pisarki jest przekonana o niewinności Nancy Crampton-Brophy.

- Nikt z nas w to nie wierzy - powiedziała Holly Crampton ABC News. - To szaleństwo, które po prostu nie jest prawdą - dodała.

"Ucieczka od starego życia"

Sąsiadka ofiary i podejrzanej Heidi Hutchinson powiedziała magazynowi "People", że Crampton-Brophy wspominała w ich rozmowie o "ucieczce od starego życia". - Mówiła, że jego część łóżka ją straszy - zaznaczyła Hutchinson.