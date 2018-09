"Tutaj rządzi konstytucja". Protest podczas przemówienia premiera





W polityce najważniejsza jest wiarygodność. Mówić można wiele, ale trzeba dotrzymywać słowa. My dotrzymaliśmy słowa w rządzie, dotrzymamy też w samorządzie - podkreślił w niedzielę w Namysłowie premier Mateusz Morawiecki. Podczas jego przemówienia protestowali przeciwnicy obozu rządzącego. Słychać było hasła takie jak "tutaj rządzi konstytucja" czy "oddajcie kasę".

Podczas spotkania z mieszkańcami Namysłowa premier podkreślił, że "w polityce najważniejsza jest - jak w życiu - wiarygodność".

- Mówić można wiele, ale trzeba dotrzymywać słowa - my dotrzymaliśmy słowa w rządzie, dotrzymamy też w samorządzie - powiedział Morawiecki.

Mówił też o obietnicach dla regionu składanych przez rząd PO-PSL podając przykład m.in. linii kolejowej 143 z Wrocławia do Kluczborka.

- Tu w 2015 roku była premier PO Ewa Kopacz i obiecała wam to, prawda? I gdzie to jest, gdzie to było. Wykreślili to później ze swojego programu kolejowego - powiedział Morawiecki. Dodał, że za rządów PiS ta linia kolejowa jest przywracana, a jego ugrupowanie walczy również o budowę obwodnicy Namysłowa.

"Tutaj rządzi konstytucja"

Na spotkaniu pojawiła się grupa protestujących, którzy wznosili okrzyki "tutaj rządzi konstytucja" czy "oddajcie kasę".

Odnosząc się do obecności na spotkaniu przeciwników rządu, premier apelował, by uważać, bo - jak powiedział - "niektórzy chcą właśnie namieszać w głowach". - Właśnie krzyczą takie hasła: konstytucja, demokracja, wolność. Kiedy była wolność? Kiedy nie było 500 plus i ludzie nie mogli z trójką, czwórką dzieci wiązać końca z końcem? - mówił Morawiecki.