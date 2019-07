"Strefa wolna od LGBT" w sprzedaży mimo zakazu. Wydawca twierdzi, że nie otrzymał powiadomienia z sądu





Mimo że sąd tymczasowo zakazał dystrybucji naklejek "Strefa wolna od LGBT" dołączonych do jednego z tygodników, pismo wraz z naklejkami jest nadal sprzedawane, bo wydawca ich nie wycofał. Twierdzi, że nie otrzymał informacji o decyzji sądu.

Chodzi o wydanie "Gazety Polskiej" z 24 lipca, do którego dodano naklejki z napisem "Strefa wolna od LGBT". Na naklejkach widnieje też przekreślony symbol tęczy.

"Strefa wolna od LGBT". Sąd wstrzymuje rozpowszechnianie

W środę zapadło postanowienie Sądu Okręgowego w Warszawie dotyczące wycofania z dystrybucji dołączanych do tygodnika naklejek "Strefa wolna od LGBT", wydane w ramach zabezpieczenia powództwa. Postanowienie zostało podjęte po wniosku pełnomocników współorganizatora Marszu Równości w Lublinie Bartosza Staszewskiego. Zwrócili się oni do sądu o udzielenie zabezpieczenia przed zainicjowaniem w tej sprawie postępowania o ochronę dóbr osobistych.

Sąd wyznaczył też pełnomocnikom Staszewskiego dwutygodniowy termin do wniesienia pozwu przeciwko wydawcy "GP" o naruszenie dóbr osobistych - pod rygorem upadku wydanego zabezpieczenia.

Sąd zajął się naklejką "Strefa wolna od LGBT". Nakaz wycofania z dystrybucji Tygodnik "Gazeta... czytaj dalej » W postanowieniu sędzia Agnieszka Derejczyk zdecydowała o udzieleniu zabezpieczenia poprzez nakazanie wydawcy "Gazety Polskiej" wycofania z dystrybucji "dodatku do nr 30 tygodnika 'Gazeta Polska' z 24 lipca br. w postaci naklejki, na której wydrukowane zostało hasło: 'Strefa wolna od LGBT'".

W uzasadnieniu sąd wskazał, że "istnienie roszczenia wnioskodawcy zostało uprawdopodobnione", a konstytucja zakazuje dyskryminacji także ze względu na orientację seksualną.



"Publikacja naklejki z hasłem 'Strefa wolna od LGBT' może spowodować daleko idące skutki w postaci m.in. wykluczenia wnioskodawcy oraz innych osób należących do tego środowiska z przestrzeni publicznej, dalszego ich szykanowania i dyskryminowania" - napisano w uzasadnieniu.

Sąd podkreślił, że "niedopuszczalnym jest doprowadzenie do sytuacji, gdy pewna część społeczeństwa, z uwagi na jej przynależność do grup społecznych identyfikujących się jako LGBT, padnie ofiarą represji w postaci niechęci, agresji, czy pozbawienia jej praw do swobodnego korzystania z przestrzeni publicznej".

Wydawca zapowiada zaskarżenie decyzji

Dyrektor generalna Niezależnego Wydawnictwa Polskiego (wydawcy "GP") Beata Dróżdż zapowiedziała, że "w związku z pozyskanymi z mediów informacjami" dotyczącymi wydanego przez sąd postanowienia, po otrzymaniu dokumentu z sądu wydawnictwo złoży "przewidziane prawem stosowne środki jego zaskarżenia".

Samorządy przyjmują uchwały wymierzone w środowiska LGBT Od marca uchwały... czytaj dalej » "Ponadto wszelkie działania sprzedawców, dystrybutorów polegające na wycofaniu ze sprzedaży nr 30. tygodnika 'Gazeta Polska', będą traktowane jako działanie na szkodę wydawcy" - napisała Dróżdż w oświadczeniu.

"LGBT to ideologia radykalna"

Redaktor naczelny "Gazety Polskiej" Tomasz Sakiewicz tłumaczył w piątek, że decyzję sądu trzeba zaskarżyć, ponieważ "brak oporu przeciwko cenzurze prewencyjnej, to zgoda na drastyczne ograniczenie wolności słowa".



- W Polsce sprzedawano pisma, które nawoływały do przemocy, pisma, które gloryfikowały komunizm, pisma, które propagowały sadyzm. Nigdy nie zastosowano cenzury prewencyjnej - stwierdził. W ocenie Sakiewicza cenzurę prewencyjną wykorzystano teraz, w przypadku "krytyki ideologii LGBT". Jego zdaniem jest to "ideologia radykalna, która dotyczy kilku procent ludzi".



Drugim powodem zaskarżenia - dodał redaktor - są względy formalne. - Zaskarżenie natychmiast blokuje postanowienie o zabezpieczeniu - wskazał. - Ale na razie teoretyzujemy, bo żadne pismo z sądu do nas nie dotarło, wszystko, co istnieje, istnieje w przestrzeni medialnej - zastrzegł.

Tygodnik z naklejką "Strefa wolna od LGBT". Część sklepów nie będzie go sprzedawać 24 lipca w jednym... czytaj dalej » Sakiewicz podkreślił, że sąd nie nakazał wycofywania tygodnika ze sprzedaży, a ci którzy takie informacje podają "będą musieli ponieść konsekwencje działania na szkodę firmy". - Jeżeli ten tygodnik gdzieś rzeczywiście zostanie wycofany, to znaczy, że złamano prawo i dokonano ogromnych strat dla gazety - dodał.

Kioski tygodnik z dodatkiem sprzedają

Pełnomocniczka Staszewskiego mecenas Sylwia Gregorczyk-Abram podkreślała w czwartek, że "oczywiście na postanowienie przysługuje zażalenie, ale w tym momencie jest już ono wykonalne, trzeba je wykonać natychmiast".

Mimo to naklejki nadal można kupić w wielu kioskach i punktach sprzedaży.

Rzecznik Ruchu Wojciech Paczyński powoływał się na artykuł prawa prasowego, który "jasno mówi, że zabrania się ingerencji ze strony dystrybutora prasy w treść albo linię programową wydawcy".

Pracownik poligrafii oraz kolportażu nie może ograniczać ani w jakikolwiek inny sposób utrudniać drukowania i nabywania przyjętych przez przedsiębiorstwo do druku i rozpowszechniania dzienników, czasopism lub innych publikacji prasowych z powodu ich linii programowej albo treści. Art. 3 Prawa prasowego

Sąd zakazał wydawcy dystrybucji kontrowersyjnych naklejek "Strefa wolna od LGBT" Sąd Okręgowy w... czytaj dalej » - My nie weryfikujemy treści ani zawartości wydawnictwa, tylko zapewniamy operację logistyczną dostępu do prasy. Dostarczamy do naszych punktów sprzedaży i zapewniamy w ramach poszanowania wolności słowa i prawa dostępu do informacji wszystkie tytuły, niezależnie od zaprezentowanej linii programowej - tłumaczył Paczyński.

Sprawę skomentowało także Biuro Prasowe Żabka Polska, w którego sklepach także sprzedawana jest prasa. W oświadczeniu stwierdzono, że "informacja na temat postanowienia Sądu dotarła do firmy za pośrednictwem mediów".

"Zgodnie z jego treścią, odpowiedzialność za wykonanie postanowienia Sądu leży po stronie wydawcy. Niezwłocznie zwróciliśmy się do dystrybutorów prasy, którzy są partnerami naszych franczyzobiorców i współpracują z wydawcą, o podjęcie działań w sprawie wycofania ze sprzedaży dodatku do nr 30 tygodnika Gazeta Polska w postaci naklejki. Obecnie czekamy na informację ze strony dystrybutorów o dalszych, podejmowanych krokach".

"Będziemy podejmować dalsze kroki"

W czwartek w "Faktach po Faktach" w TVN24 adwokaci Ryszard Kalisz i Michał Wawrykiewicz mówili o konsekwencjach związanych z niewykonaniem zabezpieczenia.

Schreiber o naklejkach "Strefa wolna od LGBT": niepotrzebna i niedobra akcja - Można bronić... czytaj dalej » Ryszard Kalisz podkreślił, że od wydania zabezpieczenia, wydawca musi wycofać naklejki. - Nie można publikować dalej tych naklejek, a jak (wydawca) będzie publikował, no to jest oczywiście odszkodowanie, które będzie w odrębnym procesie ustalone - wskazał.

Michał Wawrykiewicz ze stowarzyszenia Wolne Sądy przekazał, że "absolutnie będziemy podejmować dalsze kroki, jeśli to zabezpieczenie nie będzie wykonywane"

- Jeśli nie zostaną wycofane naklejki z dystrybucji z całej Polski, natychmiast zostaną podjęte działania. To nie są żarty, ja zapowiadam to: my podejmiemy dalsze działania. Na pewno będą to działania o charakterze odszkodowawczym, bo jesteśmy na polu postępowania cywilnego, nie karnego. Ale w tym wypadku te odszkodowawcze roszczenia będą określone na bardzo wysokim poziomie - podkreślił.

