Największa na świecie morska farma wiatrowa. Zobacz, jak powstawała

Farma wiatrowa, która powstała u północno-zachodniego wybrzeża Anglii, ma moc 659 megawatów. Wystarczyłaby ona do zasilenia prawie 600 tysięcy domów. Składa się z 87 turbin i obejmuje 145 kilometrów kwadratowych, co odpowiada wielkości około 20 tysięcy boisk do piłki nożnej. Wielka Brytania ma największy na świecie udział w rynku morskiej przybrzeżnej energii wiatrowej.