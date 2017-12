12 najpopularniejszych postów TVN24 w 2017 roku





»

Profile TVN24 na Facebooku i Twitterze to największe konta polskich mediów informacyjnych. Codziennie znajdziecie w nich kilkadziesiąt informacji wybranych ze wszystkich naszych serwisów. Wybraliśmy dla Was te, które w mijającym roku cieszyły się największą popularnością.

Poniżej znajdziecie 12 najpopularniejszych w mediach społecznościowych materiałów TVN24. Zdecydowaliśmy się pominąć w tym zestawieniu informacje o śmierci osób publicznych, m.in. Witolda Pyrkosza, Zbigniewa Wodeckiego, Tomasza Kality i naszego redakcyjnego kolegi Grzegorza Miecugowa.

CZYTAJ WIĘCEJ: Odeszli w 2017

Traktorem na maturę

"Ty tego nie zrobisz?" - takie wyzwanie rzucił pewnie niejeden licealista. Usłyszał je również jeden z uczniów Zespołu Szkół Technicznych w Ostrowie (woj. wielkopolskie). Maturzysta ma do szkoły 16 kilometrów. Ubrany w garnitur postanowił je pokonać ciągnikiem. Choć wiadomość o jego wyczynie była udostępniana częściej niż klucz odpowiedzi do arkuszy maturalnych, bohater dnia przyjął całe to zainteresowanie z dystansem. "Dla mnie ciągnik jest środkiem transportu jak każdy inny" - podsumował. I zdobył serca niemal 3,7 miliona internautów, do których dotarł post. "





Noworodek dusił się w aucie. Błyskawiczna akcja drogówki

Kilka sekund na decyzję, noworodek w potrzebie, a na ulicy godziny szczytu. Z taką sytuacją musiała sobie poradzić poznańska drogówka. Przebieg eskorty auta do szpitala nagrał wideorejestrator, a Waszych reakcji, komentarzy i udostępnień było ponad 32 tysiące.





Łańcuch życia, by ratować 6-latka

Kiedy parawany zablokowały służbom ratunkowym drogę do zrozpaczonej matki zaginionego na plaży w Międzyzdrojach 6-latka, na pomoc ruszyli plażowicze, dając tym samym przykład dla każdego, kto znalazłby się w podobnej sytuacji. Łapiąc się w wodzie za ręce, utworzyli łańcuch życia, aby przeszukać jak największy obszar. Całą akcję udało się nagrać lokalnemu dziennikarzowi. Post udostępniło niemal trzy tysiące użytkowników, zwracając przy okazji uwagę na problem ogromu parawanów na polskich plażach. "Myślcie zanim je rozłożycie!", "Dawno powinni zakazać!", "Nigdzie nie ma takiego cyrku z nimi, tylko w Polsce" - grzmieli internauci.





Transmisja finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy

15 stycznia zadawaliśmy sobie pytanie: czy padnie kolejny rekord? Choć podczas 25. finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy Jurek Owsiak zapewniał, że "nie o rekordy chodzi", to rekord jednak padł. 7 marca dowiedzieliśmy się o finalnym wyniku: 105 570 801,40 zł. W 2017 roku celem WOŚP było wsparcie ratowania życia i zdrowia dzieci na oddziałach ogólnopediatrycznych oraz zapewnienie godnej opieki medycznej seniorom. Cel osiągnięty, a naszą relację na żywo z finału na Facebooku zobaczyło ponad 700 tysięcy użytkowników.

Przyszłoroczny finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy odbędzie się 14 stycznia. Jego celem będzie pozyskanie środków "dla wyrównania szans w leczeniu noworodków".





CZYTAJ WIĘCEJ: Raport specjalny WOŚP 2017

Antyterroryści zgubili granaty. Wypadły im ze śmigłowca

Podczas akcji antyterrorystycznych nie zawsze wszystko idzie zgodnie z planem. Kiedy jednej z jednostek udało się zabezpieczyć narkotyki o wartości blisko 1,3 mln złotych, to funkcjonariusze przy okazji zgubili dwa granaty hukowo-błyskowe. Wypadły im ze śmigłowca, a informacja dotarła do prawie trzech milionów użytkowników na Facebooku.





Uratowali zmarzniętego lisa

"Kiedy dzikie zwierzę nie ucieka przed człowiekiem to znak, że jest z nim coś nie tak" - relacjonował Michał Mazur, który na drodze w Łodzi wraz z kolegą uratował przemarzniętego lisa. Młodzi mężczyźni wykazali się nie tylko dobrym sercem, ale i rozwagą. Przed kontaktem z lisem założyli rękawiczki, pamiętając, że może on być nosicielem wścieklizny. Potem jednak zaprzyjaźnili się ze zwierzęciem. "O, jaki on fajny. Będzie siedział ze mną z tyłu"- mówi jeden z nich.





27:1

To nie był mecz, ale emocje sięgały zenitu. Kiedy polski rząd, odmawiając poparcia dla Donalda Tuska, zgłosił na kilka dni przed szczytem Rady Europejskiej Jacka Saryusza-Wolskiego na kandydata do objęcia stanowisko szefa RE, Polska stanęła w kontrze do reszty Europy. I przegrała sromotnie w głosowaniu 1:27, gdy wszystkie inne kraje zagłosowały za Tuskiem. "To zła decyzja dla Europy" - oceniła wówczas rzeczniczka PiS, Beata Mazurek. Grafika informująca o zwycięstwie Tuska została udostępniona 2657 razy.





CZYTAJ WIĘCEJ: Raport specjalny Tusk szefem Rady Europejskiej





Hollyweed na noworoczny poranek

To był wyjątkowy noworoczny poranek w Los Angeles. Najsłynniejszy znak miasta zmienił się przez noc i przebudzeni mieszkańcy zamiast napisy "Hollywood" zobaczyli "Hollyweed".





Tusk wpadł na D-bomb

"Spotkanie na szczycie!" - tak muzycy z zespołu D-bomb określili niecodzienne spotkanie z Donaldem Tuskiem na ulicach Brukseli. Internauci również byli zaskoczeni widokiem świeżo ponownie wybranego szefa Rady Europejskiej z siatkami i bez ochrony.





Transseksualny mężczyzna urodzi syna

Trystan Reese urodził się kobietą, ale od zawsze czuł się mężczyzną. Razem ze swoim partnerem mieszka w Portland, w amerykańskim stanie Oregon. Po adopcji dwójki dzieci para zdecydowała się na staranie się o swoje własne, biologiczne dziecko. Po pięciu miesiącach udało się, a zdjęcie ciężarnego mężczyzny obiegło media społecznościowe.





Chłopiec znaleziony w wózku przy sklepie

Ten późny lipcowy wieczór pracownicy sklepu monopolowego w Grudziądzu zapamiętają na długo. To tam znaleziono niespełna dwuletnie, zaniedbane dziecko. Informacja o poszukiwaniu rodzica obiegła sieć, a sam post w krótkim czasie zyskał ponad 10800 udostępnień. Dzięki szeroko zakrojonej akcji służby dotarły najpierw do babci chłopca, a następnie do matki, której postawiono zarzuty.