Film o najmłodszych australijskich czworonożnych funkcjonariuszach wygrał w plebiscycie na najciekawsze wideo tygodnia w tvn24.pl, zyskując 52 procent głosów. Na drugim miejscu znalazło się wystąpienie posłanki Prawa i Sprawiedliwości Krystyny Pawłowicz, które zebrało 25 procent głosów. Trzecie miejsce i 6 procent głosów zdobył świński spacer we Wrocławiu.

1. Najmłodsi australijscy policjanci. Szczeniaki szykują się do służby

Oto Lexie, Maddie i Rosie - przyszli psi funkcjonariusze policji w Australii. Trzy szczeniaki owczarka niemieckiego zostały wytypowane do przyszłych szkoleń i służby w zwalczaniu przestępczości. Na razie przed nimi jeszcze psie dzieciństwo, ale już naznaczone specjalną opieką i ukierunkowaniem na szkolenia. Dowództwo policji pokazuje psy światu i ostrzega: mamy nosa do wykrywania osób łamiących prawo.

Oglądaj Wideo: [2018 Cable News Network All Right Reserved]

2. Pawłowicz o Gasiuk-Pihowicz: bez obrażania nie potrafi mordy otworzyć

Posłance Prawa i Sprawiedliwości Krystynie Pawłowicz najprawdopodobniej nie spodobało się, jak Kamila Gasiuk-Pihowicz określiła przewodniczącego komisji sprawiedliwości Stanisława Piotrowicza mianem "prokuratora". Zrewanżowała się, mówiąc o "chamstwie lewackim" i o tym, że Gasiuk-Pihowicz "bez obrażania kogokolwiek nie potrafi mordy po prostu otworzyć swojej".

Oglądaj Wideo: tvn24

3. Świński spacer we Wrocławiu

Sześć czarnych świnek wietnamskich spacerowało po nadodrzańskim wale nieopodal centrum stolicy Dolnego Śląska. Zwierzęta to prawdopodobnie uciekinierzy z pobliskiej hodowli.

Oglądaj Wideo: Papryk P./Kontakt24