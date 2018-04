Płaczący chłopiec w objęciach papieża. Najciekawsze wideo tygodnia w tvn24.pl

Video: Reuters

Zapłakany chłopiec w objęciach papieża. Dziecko miało jedno...

16.04 | Do wzruszającej sytuacji doszło na peryferiach Wiecznego Miasta. Pełna spontanicznych gestów wizyta rozpoczęła się od spotkania z dziećmi, które zadawały papieżowi różnorodne pytania. Jedno z dzieci się wstydziło. Franciszek zaprosił je do siebie i zaczął rozmawiać z chłopcem. Okazało się, że jego tata był ateistą i dziecko boi się, że nie poszedł do nieba. Manuel zapewnił przy tym, że jego ojciec był bardzo dobrym człowiekiem - mimo,że nie wierzył, ochrzcił czwórkę swoich dzieci. - Nie miał daru wiary, a jednak ochrzcił swoje dzieci. Bóg jest dumny z twojego taty. Był dobrym tatą, jest teraz z Bogiem - odpowiedział chłopcu papież Franciszek.

