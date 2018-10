Ucieczka z sali rozpraw czy niedźwiedź w kanale? Wybierz najciekawsze wideo tygodnia w tvn24.pl

Gigantyczne fontanny wody w centrum NASA, mężczyzna ratowany z rwącej rzeki w Meksyku, prezes i przedstawicielka związkowców na kolanach, czy może 107-letni kolarz? Wybierz najciekawsze wideo tygodnia w tvn24.pl.

1. Najlepsze przyjęcie urodzinowe. Sześciolatek został gościem koszykarzy Phoenix Suns



Jeszcze tydzień wcześniej 6-letni Teddy z Tucson w Arizonie był bardzo smutny, gdy nikt z całej klasy nie przyszedł na jego urodziny. Wszystko zmieniło się za sprawą koszykarzy z drużyny Phoenix Suns. Zdjęcie chłopca siedzącego samotnie przy stole opublikowała jego mama. Poruszyło ono internautów. Obcy ludzie zaczęli przysyłać życzenia i prezenty. Wśród nich znalazło się zaproszenie na środowy mecz Phoenix Suns z Lakersami. W ramach swoich najlepszych urodzin sześciolatek wraz z rodziną został zaproszony do strefy VIP, poznał całą drużynę i dostał od nich koszulkę klubową ze swoim imieniem. Przed samym meczem w drodze na boisko "przybił piątki" z zawodnikami.

2. Ma 107 lat i wciąż zadziwia. Jego urodzinowy wyczyn obserwowały tłumy



Dla niego wiek to naprawdę tylko liczba. By uczcić swoje 107. urodziny francuski kolarz Robert Marchand przez godzinę jeździł rowerem po torze kolarskim. Przejazd obserwowały z trybun tłumy. Dwa lata temu w godzinę pokonał ponad 22,5 kilometra. Jeszcze wcześniej ustanowił rekord i został najszybszym 100-latkiem na dystansie 100 kilometrów. Robert Marchand urodził się w 1911 roku w północnej Francji. Rowerem zaczął jeździć w wieku 14 lat. Potem był strażakiem, a do kolarstwa powrócił po przejściu na emeryturę w wieku 67 lat.

3. W Meksyku mężczyzna wpadł do rwącej rzeki



W Meksyku przypadkowi przechodnie rzucili się na pomoc mężczyźnie, który chwilę wcześniej spadł wraz z motocyklem z mostu do rzeki. Kilku z nich weszło na rurociąg przechodzący pod konstrukcją. Pozostali stali na moście i wciągali linę, na której uwiesił się mężczyzna. Akcja na szczęście zakończyła się sukcesem. Uratowany miał tylko kilka otarć i stłuczeń. Nie musiał nawet skorzystać z pomocy medycznej.

4. Uciekli z sali rozpraw. Sędzia ruszył w pogoń



Sędzia R. W. Buzzard z hrabstwa Lewis w stanie Waszyngton powstrzymał przed ucieczką jednego z dwóch oskarżonych, którzy uciekli z sali rozpraw. Zdjął togę i wybiegł za nim nimi na korytarz. Jednego z nich udało mu się złapać. Drugi został schwytany przez policjantów parę przecznic dalej.

5. Niedźwiedź uwięziony w kanale. Wyciągali go koparką



Trudna akcja ratunkowa w północno-zachodnich Chinach. W prowincji Gansu służby zostały wezwane do niedźwiedzia, który wpadł do zbiornika elektrowni wodnej. Do akcji użyto koparki. Stary niedźwiedź brunatny został uratowany po sześciu godzinach. Musiał poczekać na klatkę, dzięki której można go było bezpiecznie przetransportować. Zmęczony, czekał na nią na łyżce koparki. Gdy klatka była już gotowa, zwierzę za jej pomocą przeniesiono na ciężarówkę. Służby zajmujące się dziką przyrodą wywiozły niedźwiedzia w miejsce, w którym mógł wrócić do lasu.

6. Gigantyczne fontanny wody w centrum NASA. To testy nowego systemu zabezpieczeń



Centrum NASA na Florydzie i prawie dwa miliony litrów wody wypompowane w ciągu kilkudziesięciu sekund - tak wyglądał efektowny test jednego z systemów zabezpieczeń pochłaniający nadmiar energii wytwarzanej przy starcie rakiety. Sama nazwa systemu nie porywa: Ochrona przed Nadciśnieniem Zapłonowym i System Tłumienia Dźwięku - ale jego efektowna próba robi wrażenie. Ten test to przygotowanie do rozpoczęcia kolejnego projektu lotów kosmicznych. W trakcie próby, na wysokość około 30 metrów wypompowano prawie dwa miliony litrów wody. System będzie służył do redukcji nadmiaru energii wytwarzanej podczas startu rakiety SLS. W ramach tego projektu, od 2020 roku ludzie będą nimi latać daleko w Kosmos. Także na Marsa.

7. Emocje w LOT. Prezes i przedstawicielka związkowców padli na kolana



Do nietypowej sytuacji doszło podczas spotkania prezesa PLL LOT Rafała Milczarskiego z przedstawicielką związków zawodowych Moniką Żelazik. Rozmowa dotyczyła dostępu do toalet dla protestujących przed budynkiem siedziby spółki. W pewnym momencie Monika Żelazik uklęknęła przed prezesem i pocałowała go w dłoń dziękując za udostępnienie toalet protestującym przed budyniem pracownikom. Ten odpowiedział tym samym. Rozmowę dokończyli na kolanach.

8. Ktoś zawołał: mam nadzieję, że to będzie córka! Książę Harry zareagował bez namysłu



Pierwsze dziecko Harry'ego i Meghan przyjdzie na świat wiosną. Czy przyszły tata chciałby, aby to była córeczka? Tak wynika z dialogu nagranego podczas wizyty książęcej pary w Australii. Na filmie widać najpierw, jak książę Sussex pomógł niepełnosprawnemu sportowcowi w Sydney. Gdy odchodził, któraś z witających go sympatyczek zawołała: Mam nadzieję, że to będzie dziewczynka! Książę Harry bez zastanowienia odpowiedział: Ja też!

9. Pierwszy start z wody olbrzymiego samolotu-amfibii AG600



Budowany przez Chiny duży samolot-amfibia AG600 w sobotę udanie przeszedł pierwsze testy startowania i lądowania z wody. Przybliża to największy na świecie samolot tego typu do wejścia do służby, co będzie dla Chin dużym atutem w ich sporze terytorialnym na Morzu Południowochińskim.

10. Mężczyzna w Chinach spadł ze schodów, bo patrzył w telefon



To przestroga dla uzależnionych od telefonu. W Chinach mężczyzna tak zapatrzył się w komórkę, że spadł z wysokich schodów i omal się nie połamał. Moment upadku zarejestrowała kamera miejskiego monitoringu. Mężczyzna został przewieziony do szpitala. Miał potłuczenia klatki piersiowej, twarzy i dłoni.

