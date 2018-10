Sprytny niedźwiedź włamywacz zwycięzcą. Najciekawsze wideo tygodnia w tvn24.pl

Video: [2018 Cable News Network All Right Reserved]

Na tylnym kole roweru przez USA, by dzieci odłożyły smarfony

17.10 | Kert Osbern próbuje pobić swój rekord sprzed 19 lat i przejechać całą Amerykę na tylnym kole roweru. 49-latek rozpoczął podróż w Kalifornii, ma do pokonania ponad cztery i pół tysiąca kilometrów. Trasę ma zamiar przejechać w 45 dni. Przed podmuchami wiatru i deszczem chroni go "garaż" z tworzywa sztucznego. Rowerzysta przyznaje, że pobicie rekordu wymaga dużej sprawności fizycznej. Jedno z przesłań, z jakim jedzie przez Amerykę, to apel do młodych ludzi, by odłożyli smartfony i zaczęli uprawiać sport.

