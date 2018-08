Żarłacz biały wygryzł konkurencję. Najciekawsze wideo tygodnia w tvn24.pl

10.08 | Wyścigi konne na słynnej hiszpańskiej plaży Sanlucar de Barrameda. Tłumy mieszkańców i turystów przyszło oglądać jedne z najbardziej znanych zawodów konnych w Hiszpanii. Wyścigi w południowej prowincji Kadyks odbywają się co roku od 1845 roku. Wszystko dzieje się po południu, podczas odpływu, a dystans który konie mają do pokonania podczas wyścigu wynosi 1800 metrów. Tradycję zapoczątkowali lokalni mieszkańcy, którzy ścigali się ze sobą podczas transportowania ryb do sklepów.

09.08 | Przypadkowi świadkowie zdarzenia uratowali życie 7-letniego chłopca w mieście Chongqing w Chinach. Dziecko bawiło się przy otwartym oknie na 4 piętrze kamienicy. W pewnym momencie chłopiec ześlizgnął się i zawisł na zewnątrz trzymając się parapetu. Widząc co się dzieje, przejeżdżający obok kierowca zatrzymał się, zabrał z auta prześcieradło i przy pomocy innych przechodniów rozwinął prowizoryczne zabezpieczenie nad chodnikiem. Chłopiec w końcu opadł z sił i spadł. Impet uderzenia przerwał prześcieradło na pół. Chłopiec trafił do szpitala. Według lekarzy nie odniósł poważnych obrażeń, gdyż prześcieradło zamortyzowało upadek. Matka chłopca dowiedziała się o wszystkim po fakcie. Była pewna, że jej dziecko przez cały czas było w łazience.

08.08 | To prawdopodobnie największa huśtawka na świecie. W Nowej Zelandii otwarto ogromną instalację - miedzy dwiema górami. Można z niej wylecieć z prędkością dochodzącą do 100 km/h i spaść 150 metrów w dół. Chętnych nie brakuje.

07.08 | Kilkaset tysięcy uczestników, tańce wokół ognisk, śpiew i muzyka. Tak wygląda 3 dniowy festiwal pochodni w Chinach. To święto, celebrowane corocznie przez mniejszości etniczne, zamieszkujące prowincje Yunnan i Syczuan. Podczas obchodów zobaczyć można parady pochodni, tańce wokół ognisk, konkursy tańców ludowych, wyścigi na kucykach, walki byków i kozłów. Każdy lud wywodzi to święto od innej legendy.

