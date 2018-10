Wygrał niedźwiedź uwięziony w kanale. Najciekawsze wideo tygodnia w tvn24.pl

Akcja ratowania niedźwiedzia uwięzionego w kanale zwyciężyła w plebiscycie na najciekawsze wideo tygodnia w tvn24.pl, zdobywając 50 proc. waszych głosów. Na drugim miejscu znalazło się nagranie, na którym prezes PLL LOT i przedstawicielka związkowców padają przed sobą na kolana. Oddano na nie 15 proc. głosów. Trzecie miejsce i 10 proc. głosów zdobył sędzia i jego pełen poświęcenia pościg za uciekającymi z sali sądu oskarżonymi.

Źródło: tvn24 Wybraliście najciekawsze wideo tygodnia w tvn24.pl

1. Niedźwiedź uwięziony w kanale. Wyciągali go koparką

Trudna akcja ratunkowa w północno-zachodnich Chinach. W prowincji Gansu służby zostały wezwane do niedźwiedzia, który wpadł do zbiornika elektrowni wodnej. W akcji ratunkowej użyto koparki. Stary niedźwiedź brunatny musiał poczekać na klatkę, dzięki której można go było bezpiecznie przetransportować. Wycieńczony, leżał cierpliwie w łyżce koparki. Ostatecznie został uratowany po sześciu godzinach. Gdy klatka była już gotowa, zwierzę za jej pomocą przeniesiono na ciężarówkę. Służby zajmujące się dziką przyrodą pomogły niedźwiedziowi wrócić do lasu.



Oglądaj Wideo: Reuters Niedźwiedź uwięziony w kanale. Wyciągali go koparką

2. Emocje w LOT. Prezes i przedstawicielka związkowców padli na kolana

Do nietypowej sytuacji doszło podczas spotkania prezesa PLL LOT Rafała Milczarskiego z przedstawicielką związków zawodowych Moniką Żelazik. Rozmowa dotyczyła dostępu do toalet dla protestujących przed budynkiem siedziby spółki. W pewnym momencie Monika Żelazik uklęknęła przed prezesem i pocałowała go w dłoń, dziękując za udostępnienie toalet protestującym przed budyniem pracownikom. Ten odpowiedział tym samym. Rozmowę dokończyli na kolanach.



Oglądaj Wideo: tvn24 Emocje w LOT. Prezes i przedstawicielka związkowców padli na kolana

3. Uciekli z sali rozpraw. Sędzia ruszył w pogoń

Sędzia R. W. Buzzard z hrabstwa Lewis w stanie Waszyngton (USA) powstrzymał przed ucieczką jednego z dwóch oskarżonych, którzy uciekli z sali rozpraw. Zdjął togę i wybiegł za nim nimi na korytarz. Jednego z nich udało mu się złapać. Drugi został schwytany przez policjantów parę przecznic dalej.

Oglądaj Wideo: [2018 Cable News Network All Right Reserved] Uciekli z sali rozpraw. Sędzia ruszył w pogoń