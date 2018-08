Niedźwiedź w aucie zwyciężył. Najciekawsze wideo tygodnia w tvn24.pl

Video: APTN

Niedźwiedź zdrzemnął się w samochodzie. Zostawił po sobie...

03.08 | Biuro szeryfa Hrabstwa Jefferson w amerykańskim Kolorado zachęca podróżnych do zamykania swoich samochodów. Region słynie bowiem z obecności niedźwiedzi. Przekonał się o tym właściciel niewielkiego kombi. Władze ku przestrodze opublikowały film z interwencji. Oficer aby otworzyć drzwi samochodu i obudzić śpiącego wewnątrz niedźwiedzia musiał użyć podczepionej do klamki liny. Zwierzę drzemało. Wcześniej miało zjeść znajdującego się w aucie banana. To prawdopodobnie jego zapach skusił niedźwiedzia do wejścia do samochodu. Po udanej akcji niedźwiedź uciekł do lasu pozostawiając na fotelu na wpół zjedzonego banana. Teraz właściciela auta może czekać spory wydatek. Samochód jest bowiem niemal całkowicie zdewastowany.

»