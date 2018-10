Wygrał koń rozrabiający w barze. Najciekawsze wideo tygodnia w tvn24.pl

Nagranie z koniem pędzącym przez bar zostało wybrane najciekawszym wideo tygodnia w tvn24.pl, zdobywając 34 procent głosów. Na drugim miejscu znalazła się roztańczona brytyjska premier Theresa May, na którą oddano 29 procent głosów. Trzecie miejsce i 13 procent głosów zyskały niedźwiadki, które utknęły w koszu na śmieci.

1. Koń wpadł do baru. Goście uciekali w popłochu

Młody koń wyścigowy uciekł ze stajni niedaleko Paryża. Ponoć nie była to jego pierwsza taka wycieczka, lecz ta zakończyła się w barze. Goście uciekali w popłochu przed rozpędzonym zwierzęciem, które wpadło do środka i wierzgając kopytami, rozrzucało krzesła i stoliki. Nikt nie został ranny. Właścicielka baru Stephane Jasmin powiedziała, że pięć minut wcześniej dużo ludzi opuściło kawiarnię, by zdążyć na poranny pociąg. W chwili, w której koń wbiegł do lokalu, było tam tylko siedmiu klientów.

2. Roztańczona Theresa May

Szefowa brytyjskiego rządu w środę występowała na konwencji programowej Partii Konserwatywnej w Birmingham. Theresie May wyraźnie dopisywał humor - na scenę weszła tanecznym krokiem i szeroko uśmiechnięta. Stojąc wśród gorących braw ze strony członków swojej partii, jeszcze kilka razy poruszyła się w rytm muzyki, nim ostatecznie odezwała się do mikrofonu. To nie pierwszy raz, gdy May zwróciła uwagę swoim tańcem na politycznych spotkaniach - w sierpniu dwukrotnie zdarzyło jej się to podczas podróży do państw afrykańskich.

3. Niedźwiadki utknęły w koszu na śmieci. Pomogli strażacy

Trzy małe niedźwiedzie w pojemniku na śmieci - ten niecodzienny widok ujrzeli strażacy z doliny Truckee Meadows w północnej Nevadzie (USA). Funkcjonariuszy już w nocy zaniepokoiły hałasy dochodzące z pojemnika. Kiedy wstał dzień, postanowili sprawdzić, co się dzieje. Zauważyli zdenerwowaną niedźwiedzicę kręcącą się w pobliżu. Jak się okazało, pilnowała śmietnika, w którym utknęły jej młode. Strażacy pomogli młodym niedźwiedziom w wydostaniu się z pułapki.

