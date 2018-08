Pies na deskorolce czy auto w wielkiej dziurze? Wybierz najciekawsze wideo tygodnia w tvn24.pl

Video: [2018 Cable News Network All Right Reserved]

Pies na deskorolce. Odpycha się od asfaltu prawą tylną łapą

14.08 | Wszystko działo się podczas transmisji meczu bejsbolowego w San Francisco. Było to na tyle ciekawe, że realizatorowi korzystając z chwili przerwy przed kolejnym rzutem pokazał to wszystkim widzom. Na nagraniu widzimy jak pies wskakuje na deskorolkę swojego właściciela. Następnie odpycha ją do niego z powrotem. Mężczyzna wskakuje na deskorolkę i po chwili pies znowu ją przejmuje.

