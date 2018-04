Video: Reuters

Wdrapał się na most i nie chciał zejść. Zablokował całą...

04.05 | Gigantyczny korek powstał przed wjazdem na most Sydney Harbour w Australii. Wszystko przez mężczyznę, który wspiął się na 50-metrową konstrukcję i przez cztery godziny nie chciał z niej zejść. Ostatecznie, nikomu nic się nie stało. Do zdarzenia doszło w godzinach szczytu, dlatego korek na czterech pasach prowadzących na most był ogromny. Mężczyzna przez ponad cztery godziny był asekurowany przez służby, a negocjatorzy policyjni prowadzili z nim rozmowy. Ostatecznie, udało się bezpiecznie sprowadzić go na dół. Nie wiadomo, co skłoniło go do wspięcia się na most. Mężczyzna został przewieziony do policyjnego aresztu, a później trafił do szpitala na obserwację. Most Sydney Harbour jest jedną z głównych atrakcji miasta. Co roku odbywa się tam noworoczny pokaz sztucznych ogni. Jego atrakcją jest też możliwość legalnej wspinaczki po łuku głównym przęsła, po specjalnie przygotowanych do tego celu schodach.

