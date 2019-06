Sprytna locha czy park rozrywki w Korei Północnej. Wybierz najciekawsze wideo tygodnia tvn24.pl

Foto: tvn24 Video: Instytut Biologii Ssaków Polskiej Akademii Nauk

Niedźwiedź w Puszczy Białowieskiej

18.06 | Są niezbite dowody na to, że niedźwiedź przebywa w polskiej części Puszczy Białowieskiej. Zarejestrowała go foto-pułapka jednej z naszych powierzchni badawczych. Obserwacja pochodzi z 14.06.2019 r., a więc dzień po obserwacji pracowników Instytutu Badawczego Leśnictwa. To z dużym prawdopodobieństwem samiec. Jak długo zabawi w Puszczy? Dokąd powędruje? Te pytania na razie pozostaną bez odpowiedzi.

