Oto najbardziej wpływowi ludzie w internecie. Muzycy, politycy, książęta i aktywiści





Amerykański tygodnik "Time" opublikował listę najbardziej wpływowych osób i grup w internecie w 2019 roku. Najsilniejsze internetowe trendy wyznaczyli w tym roku m. in. Ariana Grande, Cardi B, Donald Trump, Greta Thunberg, księżna Meghan i książę Harry czy... twórca najpopularniejszego jajka na Instagramie. Poniżej przedstawiamy pełną listę.

Amerykański tygodnik "Time" 16 lipca ogłosił listę 25 influencerów i grup, którzy wyznaczali internetowe trendy w 2019 roku. Osoby te miały "globalny wpływ na social media oraz przepływ informacji". Oto oni:

1. Urodzony w 1999 roku amerykański raper country Lil Nas X. Jego kariera nabrała tempa dzięki intensywnej kampanii w mediach społecznościowych. W 2018 roku raper wypuścił hit "Old Town Road" inspirowany muzyką country. Utwór zajął 19. miejsce na liście muzycznej "Hot Country Songs" tygodnika "Billboard", a następnie został z niej usunięty, co wywołało w Stanach Zjednoczonych dyskusję o dyskryminacji czarnoskórych artystów. W lipcu 2019 roku Lil Nas X wyznał, że jest gejem. Na Instagramie obserwuje go około 3,3 miliona osób.





Wyświetl ten post na Instagramie. bandaid on my finger Post udostępniony przez Lil Nas X (@lilnasx) Lip 14, 2019 o 2:18 PDT

2. Amerykańska polityczka o portorykańskich korzeniach - Alexandria Ocasio-Cortez, należąca do Partii Demokratcznej. W listopadzie Ocasio-Cortez 2018 roku została najmłodszą kobietą w historii Kongresu Stanów Zjednoczonych. Jej konto na Twitterze obserwuje prawie 5 milinów osób, na Instagramie 3,8 miliona.



Wyświetl ten post na Instagramie. A year ago I was waitressing in a restaurant while organizing my community. In a time and place where we had been burned by so many politicians, and had grown deservedly cynical of the sad, familiar cycle of campaign promises and governance excuses, I was asking them, just once, to believe. . It was really hard, because how do you make that case? How to ask someone whose trust has been violated over and over to believe you? To believe in the movement for justice and economic dignity? . You show up. You give unconditionally. You show up when no one is looking and the cameras are off. You offer support when it’s risky, but necessary. You do it over and over again, without a need for recognition or expectation that you are “owed” something for doing the right thing. You just... engage in the act of loving your community. . Never in my wildest dreams did I think that those late nights on the 6 & 7 trains would lead to this. All this attention gives me a lot of anxiety (my staff fought to get me to agree to this cover, as I was arguing against it), and still doesn’t feel quite real, which maybe is why I remain comfortable taking risks, which maybe is a good thing. . I believe in an America where all things are possible. Where a basic, dignified life isn’t a dream, but a norm. . That’s why I got up then, and it’s why I get up now. Because my story shouldn’t be a rare one. Because our collective potential as a nation can be unlocked when we’re not so consumed with worry about how we’re going to secure our most basic needs, like a doctor’s visit or an affordable place to live. Post udostępniony przez Alexandria Ocasio-Cortez (@ocasio2018) Mar 21, 2019 o 10:53 PDT





3. Prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump. Słynie on z komentowania bieżących wydarzeń politycznych, społecznych czy gospodarczych w social mediach. Przykładowo 17 marca Trump zamieścił w ciągu dnia 29 postów na Twitterze, a 1 maja - 84. Na tym portalu prezydenta Stanów Zjednoczonych śledzi 62 miliony osób, a Na Facebooku jego profil polubiło ponad 25 milionów osób.



4. BTS - boys band z Korei Południowej. W skład zespołu wchodzi 7 członków: RM, J-Hope, Suga, Jungkook, Jimin, Jin i V. Zespół posiada bardzo aktywny w internecie fanklub o nazwie A.R.M.Y.



5. Rahaf Mohammed - Osiemnastoletnia Saudyjka, która na początku roku uciekła od swojej rodziny twierdząc, że groziła jej śmierć za deklarowanie ateizmu. Udało jej się zdobyć azyl w Kanadzie dzięki wsparciu internautów, którzy nagłośnili jej ciężką sytuacje używając hashtagu #SaveRahaf (z ang. OcalRahaf).



6. Ariana Grande - jest 25-letnią amerykańską piosenkarką i aktorką. Wydała pięć albumów i zagrała w kilku filmach. Jest laureatką trzech statuetek American Music Awards, MTV Europe Music Awards, jednej nagrody MTV Video Music Awards, a także czterech nominacji do prestiżowych nagród Grammy. W lutym Grande została najpopularniejszą kobietą na Instagramie, obecnie jej konto na tym portalu śledzi 159 milinów osób.



7. Młodzieżowy Strajk Klimatyczny - powstał z inicjatywy 16-letniej Grety Thunberg, która walczy o środowisko. Jej strajk na schodach szwedzkiego parlamentu zainspirował tysiące młodych ludzi na całym świecie. Drogą internetową zaczęli oni organizować protesty w swoich krajach, używając hashtagów #FridaysforFuture i #SchoolStrike4Climate.



8. Liza Koshy - 23-letnia amerykańska youtuberka i aktorka. Popularność zdobyła dzięki serwisowi społecznościowemu Vine, gdzie zaczęła publikować krótkie 6-sekundowe filmiki.



9. Brian Kolfage - amerykański weteran, który zorganizował internetową zbiórkę na budowę muru między Meksykiem a USA. Udało mu się zebrać ponad 25 milionów dolarów, co było najwyższą kwotą w historii platformy GoFundMe.



10. James Charles - 20-letni charakteryzator i model. W 2016 roku został pierwszym męskim rzecznikiem i ambasadorem marki kosmetyków CoverGril. Jego kanał YouTube, skupiający się na tematyce makijażu, posiada 15 milinów subskrybentów.



11. Książę i Księżna Sussex - Instagramowe konto księżnej Meghan i księcia Harry'ego powstało 1 kwietnia. Po pięciu godzinach i 45 minutach śledziło go już milion internautów. To najszybciej osiągnięta taka liczba obserwujących w historii serwisu. Obecnie konto książęcej pary obserwuje ponad 9 milinów osób.



12. Germán Garmendia - 29-letni youtuber, satyryk i pisarz urodzony w Chile. Jest najpopularniejszym hiszpańsko-języcznym youtuberem.



13. Cardi B - amerykańska raperka. W wieku 19 lat zaczęła pracę jako striptizerka. Stała się znana dzięki swojemu profilowi na Instagramie, który obserwuje obecnie prawie 50 milinów osób. Jej pierwszy singiel "Bodak Yellow" znalazł się na 1. miejscu notowań magazynu "Billboard".



14. Chris Godfrey, twórca instagramowego konta "World Record Egg". Opublikowane tam 4 stycznia zdjęcie jaja zyskało najwięcej polubień w historii serwisu. Wszystko w ramach internetowego żartu, który miał na celu pobicie poprzedniego rekordu polubień, należącego do Kylie Jenner.



Kolejni na liście "Time'a" są: Carlos Maza - amerykański producent i aktywista (15 miejsce), Zhang Dayi - znana chińska celebrytka, projektantka mody i przedsiębiorca (16 miejsce), JoJo Siwa - amerykańska tancerka, piosenkarka i aktorka (17 miejsce), Ben Shapiro - amerykański komentator polityczny, prawnik i pisarz (18 miejsce), DrLupo - internetowy recenzent gier komputerowych, znany z działalności charytatywnej (19 miejsce), Emma Chamberlain - youtuberka z Los Angeles (20 miejsce).





Wyświetl ten post na Instagramie. @givenchyofficial Post udostępniony przez Ariana Grande (@arianagrande) Lip 16, 2019 o 8:19 PDT

Wyświetl ten post na Instagramie. This Friday I will participate in the strike in Berlin. See you at Invalidenpark 10am! #fridaysforfuture #climatestrike #schoolstrike4climate Post udostępniony przez Greta Thunberg (@gretathunberg) Lip 16, 2019 o 10:05 PDT



Wyświetl ten post na Instagramie. This morning, The Duke and Duchess of Sussex’s son, Archie Harrison Mountbatten-Windsor was christened in the Private Chapel at Windsor Castle at an intimate service officiated by the Archbishop of Canterbury, Justin Welby. The Duke and Duchess of Sussex are so happy to share the joy of this day with members of the public who have been incredibly supportive since the birth of their son. They thank you for your kindness in welcoming their first born and celebrating this special moment. Their Royal Highnesses feel fortunate to have enjoyed this day with family and the godparents of Archie. Their son, Archie, was baptised wearing the handmade replica of the royal christening gown which has been worn by royal infants for the last 11 years. The original Royal Christening Robe, made of fine Honiton lace lined with white satin, was commissioned by Queen Victoria in 1841 and first worn by her eldest daughter. It was subsequently worn for generations of Royal christenings, including The Queen, her children and her grandchildren until 2004, when The Queen commissioned this handmade replica, in order for the fragile historic outfit to be preserved, and for the tradition to continue. Photo credit: Chris Allerton SussexRoyal Post udostępniony przez The Duke and Duchess of Sussex (sussexroyal) Lip 6, 2019 o 8:14 PDT

21 miejsce zajęli manifestanci, którzy od ponad miesiąca biorą udział w masowych demonstracjach w Hongkongu. Protesty wybuchły w czerwcu po ogłoszeniu projektu ustawy, która miałaby umożliwić m.in. wysyłanie podejrzanych do Chin kontynentalnych. To największy protest polityczny w byłej brytyjskiej kolonii od przekazania jej Chinom w 1997 roku.

Listę „Time’a” zamykają: Yashar Ali - amerykański dziennikarz (22 miejsce), Jameela Jamil - brytyjska aktorka, modelka, prezenterka i aktywistka (23 miejsce), Ady Barkan - amerykański prawnik i aktywista (24 miejsce) oraz Jada Pinkett Smith - amerykańska aktorka i wokalistka (25 miejsce).