Złote Lwy dla "Zimnej wojny", publiczność wyróżniła "Kler"





»

Wręczono nagrody 43. edycji Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Złotymi Lwami uhonorowano "Zimną wojnę", publiczność wyróżniła "Kler".

Nagrody wręczono podczas sobotniej gali zamknięcia 43. edycji Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych. Uroczystość poprowadzili Małgorzata Kożuchowska i Marek Bukowski. Przewodniczącym jury festiwalu był Waldemar Krzystek.

Złote Lwy dla "Zimnej wojny"

Główną nagrodę przyznano reżyserowi Pawłowi Pawlikowskiemu za obraz "Zimna wojna", gdzie w głównych bohaterów wcielili się Tomasz Kot i Joanna Kulig. Świat przeżarty złem, czyli drogówka w sutannach "Kler" Wojciecha... czytaj dalej »

Film, opowiadający historię trudnej miłości w rzeczywistości stalinowskiej Polski, otrzymał w tym roku wyróżnienie podczas 71. Międzynarodowego Festiwalu Filmowego w Cannes.

W krajowej i zagranicznej prasie oraz mediach społecznościowych mnożą się głosy doceniające film. Przez amerykańskie media jest wskazywany jako jeden z faworytów w wyścigu po tegoroczne Oscary - nie tylko w kategorii "najlepszy film nieanglojęzyczny", ale także w głównych kategoriach, w tym najlepszy film i najlepsza aktorka pierwszoplanowa.

"Zimna wojna" zebrała w Gdyni również nagrody za dźwięk (Maciej Pawłowski i Mirosław Makowski) oraz montaż (Jarosław Kamiński).

"Kamerdyner" ze Srebrnymi Lwami

Filip Bajon odebrał Srebrne Lwy za filmową opowieść "Kamerdyner", która otwierała 43. edycję festiwalu.

"Kamerdyner" w Gdyni został doceniony także za pierwszoplanową rolę męską Adama Woronowicza, charakteryzację (Ewa Drobiec, Mira Wojtczak) oraz muzykę (Antoni Komasa-Łazarkiewicz).

Publiczność za najlepszy film uznała "Kler" Wojciecha Smarzowskiego. Już teraz budzący gorącą dyskusję obraz będzie miał kinową premierę 28 września.

Platynowe Lwy, nagrodę za całokształt twórczości, odebrał Jerzy Skolimowski. - Niech żyje wolność w polskim kinie - mówił podczas gali. - A więc znów mam te swoje pięć minut. A jeśli ze wzruszenia zacznę się zająkiwać, to może nawet i sześć. Liczę też, że ten sędzia najwyższy naszych losów zechce mi jeszcze udzielić kilku minut extra time za przerwy w grze i za nikczemne faule przeciwników - powiedział ze sceny Skolimowski.

Nagrody 43. edycji Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych

Lista laureatów:



Złote Lwy - "Zimna Wojna", reż. Paweł Pawlikowski

Srebrne Lwy - "Kamerdyner", reż. Filip Bajon

Platynowe Lwy - Jerzy Skolimowski





Konkurs filmów krótkometrażowych - "Zwykłe losy Zofii”, reż. Dominika Gnatek

Nagroda publiczności - "Kler", reż. Wojciech Smarzowski

Debiut reżyserski lub drugi film - „Fuga" reż. Agnieszka Smoczyńska

Charakteryzacja - Ewa Drobiec i Mira Wojtczak, "Kamerdyner" reż. Filip Bajon

Kostiumy - Monika Onoszko, "Ułaskawienie" reż. Jan Jakub Kolski

Scenografia - Jagna Janicka, "Kler" reż. Wojciech Smarzowski

Dźwięk - Maciej Pawłowski i Mirosław Makowski, "Zimna Wojna" reż. Paweł Pawlikowski

Montaż - Jarosław Kamiński film "Zimna Wojna" reż. Paweł Pawlikowski

Drugoplanowa rola kobieca - Aleksandra Konieczna film "Jak pies z kotem" reż. Janusz Kondratiuk

Drugoplanowa rola męska - Olgierd Łukaszewicz film "Jak pies z kotem" reż . Janusz Kondratiuk

Muzyka - Antonii Komasa-Łazarkiewicz za muzykę do filmów "Kamerdyner" i "Wilkołak"

Zdjęcia - Jacek Podgórski za zdjęcia do filmu „Krew Boga" reż. Bartosz Konopka i Jakub Kijowski za zdjęcia do filmu "Fuga" reż. Agnieszka Smoczyńska

Scenariusz - Jan Jakub Kolski film "Ułaskawienie"

Główna rola kobieca - Grażyna Błęcka-Kolska film "Ułaskawienie" reż. Jan Jakub Kolski

Główna rola męska - Adam Woronowicz film ”Kamerdyner" reż. Filip Bajon

Nagrody specjalne - Marek Koterski za film "7 uczuć" oraz Wojciech Smarzowski za film "Kler”.

Reżyseria - Adrian Panek film "Wilkołak"



Nagrodę Złoty Pazur, przyznaną w konkursie Inne Spojrzenie otrzymała reżyserka filmu "Nina" Olga Hajdas oraz jego producent Dariusz Pietrykowski.

Nagrodę specjalną w konkursie Inne Spojrzenie przyznano filmowi "Monument" Jagody Szelc.

Festiwal Polskich Filmów Fabularnych istnieje od 1974 roku i jest jedną z najstarszych imprez filmowych w Europie.