256 tysięcy złotych prezydent Andrzej Duda przeznaczył na nagrody dla ośmiu swoich ministrów. Najwięcej otrzymał szef gabinetu głowy państwa Krzysztof Szczerski - ponad 41 tysięcy złotych. Drugą największą kwotę - ponad 38 tysięcy złotych - dostał minister Paweł Mucha - twierdzi "Fakt".

O nagrodach dla ministrów z kancelarii Andrzeja Dudy dziennik poinformował w czwartek. Kolejne kwoty, które podaje gazeta, to blisko 33 tysiące złotych dla Wojciecha Kolarskiego, ponad 31 tysięcy dla Andrzeja Dery i tyle samo dla Adama Kwiatkowskiego.

"Prezydent dołącza z wysokim przytupem"

Również ponad 31 tysięcy dostała szefowa Kancelarii Prezydenta Halina Szymańska, twierdzi dziennik - mimo że pracę w niej rozpoczęła dopiero w połowie ubiegłego roku. Najmniej otrzymali Anna Surówka-Pasek - ponad 25 tysięcy złotych oraz Krzysztof Łapiński - prawie 23 tysiące.

Wysokie premie dla członków rządu. Brejza: stworzyli sobie system dodatkowych pensji Od 65 tysięcy do... czytaj dalej » Nagrody dla ministrów Andrzeja Dudy skomentował Cezary Tomczyk z PO. Powiedział, że to "kontynuacja rządowego programu koryto plus". Dodał, że wcześniej "chciano wprowadzić ustawę, która da podwyżki ministrom".

- To się nie udało, był ogromny opór opinii publicznej. Okazało się, że rząd chce to wprowadzić tylnymi drzwiami. Do tego dołącza prezydent Duda z wysokim przytupem, bo to kilkadziesiąt tysięcy złotych dla każdego z ministrów - powiedział polityk PO.

Gdy nagrody swoim współpracownikom przyznał poprzedni prezydent Bronisław Komorowski (ponad milion złotych), Andrzej Dera mówił o "marnotrawieniu publicznych pieniędzy".

- To, co się rzuca w oczy, to brak szacunku dla publicznych pieniędzy. Lekką ręką wydawane są setki tysięcy złotych na odprawy. Jednych zwalniano, dawano duże odprawy, drugich zatrudniano na te stanowiska za wysokie pieniądze - mówił wówczas Dera, który teraz otrzymał, według "Faktu", ponad 31 tys. zł premii.

Nagrody dla ministrów Andrzeja Dudy Kancelaria wypłaciła też w sierpniu ubiegłego roku. Wyniosły wtedy prawie 74 tysiące złotych. Z kolei w całym 2016 roku było to prawie 1,5 miliona złotych, kwota ta obejmuje jednak nie tylko prezydenckich ministrów, ale też pozostałych pracowników Kancelarii.

Źródło: TVN24, Fakt Premie dla ministrów z Kancelarii Prezydenta RP

Miliony także dla wiceministrów

"Gazeta Wyborcza" poinformowała z kolei w czwartek, że nagrody za 2017 rok dla pracowników 14 resortów wyniosły ponad 76 milionów złotych. Dziennik zaznacza, że to kwota niepełna, bo informacji na temat premii nie podały jeszcze MON i Ministerstwo Sprawiedliwości.

Wcześniej ujawniono, że ministrowie rządu poprzedniej premier Beaty Szydło otrzymali za ubiegły rok w sumie ponad 1,5 mln złotych premii. Tak wynika z odpowiedzi na interpelację posła PO Krzysztofa Brejzy, która została opublikowana na stronie Sejmu.

Najwięcej otrzymał były szef MSWiA, a dziś minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak - ponad 82 tysiące złotych. Ponad 75 tysięcy złotych otrzymali ówczesny minister finansów Mateusz Morawiecki i minister edukacji narodowej Anna Zalewska. Nagrodzono w sumie 33 osoby. Prócz szefów resortów nagrody otrzymali też ministrowie z Kancelarii Premiera.