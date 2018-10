Nobel za "przełomowe odkrycia w fizyce laserów"

Arthur Ashkin otrzyma połowę nagrody w wysokości dziewięciu milionów szwedzkich koron (około czterech milionów złotych). Drugą połową podzielą się Gerard Mourou i Donna Strickland.

Jak informuje BBC, Ashkin jest autorem techniki laserowej znanej jako "optyczna pęseta". Umożliwia ona wychwytywanie za pomocą lasera cząsteczek, atomów i molekuł, a także badanie i manipulowanie wirusami, bakteriami i innymi żywymi komórkami bez uszkadzania ich. Dzięki temu, jak wyjaśnia Komitet Noblowski, "zostały stworzone nowe możliwości obserwowania i kontrolowania maszynerii życia".

BREAKING NEWS⁰The Royal Swedish Academy of Sciences has decided to award the #NobelPrize in Physics 2018 “for groundbreaking inventions in the field of laser physics” with one half to Arthur Ashkin and the other half jointly to Gérard Mourou and Donna Strickland. pic.twitter.com/PK08SnUslK