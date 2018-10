Nordhaus i Romer z Noblem z ekonomii za badania zmian klimatu

"Zainspirowani siłą ewolucji". Troje naukowców z chemicznym Noblem Dwoje Amerykanów... czytaj dalej » Z prestiżowym wyróżnieniem łączy się nagroda finansowa w wysokości dziewięciu milionów koron szwedzkich (około czterech milionów złotych).

To ostatnia nagroda przyznana w tegorocznym sezonie noblowskim. W zeszłym roku wyróżnienie w dziedzinie ekonomii otrzymał również Amerykanin, Richard Thaler.

Nagrody Nobla w dziedzinie ekonomii to dodatkowa nagroda, o której nie wspomina w swoim testamencie Alfred Nobel. Z tego powodu formalnie nazywana jest nagrodą banku Szwecji im. Alfreda Nobla.

BREAKING NEWS: ⁰The Royal Swedish Academy of Sciences has decided to award the Sveriges Riksbank Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 2018 to William D. Nordhaus and Paul M. Romer. #NobelPrizepic.twitter.com/xUs6iSyI7h